Trudeau po tiho prisiljen zapreti kanadska "odprta vrata vsem beguncem"

Rekordno število prišlekov v Kanado

25. avgust 2017 ob 19:02

Montreal - MMC RTV SLO

Justin Trudeau bo moral, kot kaže, požreti svoje velikodušne besede, da je Kanada varen pristan za vse, ki jim v ZDA pod Donaldom Trumpom grozi deportacija. Njegovi vladi namreč očitajo, da je njena do beguncev prijazna retorika dala lažno upanje na tisoče prosilcem za azil, ki se zgrinjajo v Kanado iz ZDA.

Od začetka leta je več kot 11.300 ljudi peš prečkalo ameriško-kanadsko mejo, delež pa se je še okrepil v zadnjih tednih, ko poročajo že o 250 ljudeh na dan, pri čemer številne v Kanado vodi strah, da bo Trump izpolnil svoje obljube in udaril po priseljencih.

Večinoma gre za Haitijce, ki jim po Trumpovi majski napovedi ukinitve človekoljubnega programa grozi izgon iz ZDA. Ti - v dobrem mesecu naj bi jih bilo najmanj 6.000 - zdaj mejo prečkajo na odročnih, nezavarovanih prehodih, s tem pa zaobidejo 13 let star sporazum med državama, ki prepoveduje večini beguncev v ZDA, da zaprosijo za azil v Kanadi, navaja Guardian.

V času, ko se kanadske oblasti trudijo procesirati in namestiti prišleke, tudi s preureditvijo olimpijskega stadiona v Montrealu v začasni prehodni center in postavitvijo taborišča na meji, se Trudeau zdaj trudi zminimalizirati predstavo, da so vrata Kanade odprta vsem, kot je to trdil vse od nastopa položaja novembra 2015 (pa čeprav ob tem ni tako jasno in glasno dodal, da je teh "vseh" samo 25.000 in da izključujejo samske moške).

Sporočilo nezakonitim prišlekom

"Pri tistih, ki iščejo azil, ne bi smelo iti za ekonomske migracije. Gre za ranljivost, nevarnost mučenja ali smrti, ali za ljudi brez države. Če zaprosijo za azil, jih bomo ocenili glede na to, kaj pomeni biti begunec ali prosilec za azil," je pojasnil premier novinarjem ta teden svojo novo (?) politiko.

In čeprav je Trudeau izpostavil, da Kanada ostaja odprta družba, ki prišleke sprejema, pa je bilo jasno tudi njegovo sporočilo tistim, ki vstopajo v Kanado ilegalno: "Ne boste imeli prednosti, če se boste odločili vstopiti v Kanado na neregularen način. Upoštevati je treba pravila in teh je kar nekaj."

Tvit, ki je obšel svet

Kanadski premier je bil deležen ostrih kritik opozicije, ki menijo, da so njegova dobrodušna sporočila in oglaševanja Kanade kot države, ki je odprta za vse, morda zavedla nekatere, da so verjeli, da bo Kanada vse prebežnike sprejela odprtih rok. "Naš sistem se je zdaj povsem sesul in mislim, da to v veliki meri zaradi ubeseditve, nekonsistentne ubeseditve, ki prihaja iz osebne komunikacijske trgovine Justina Trudeauja," je povedala konservativna poslanka in kritičarka priseljevanja Michelle Rempel.

Ob tem je poudarila Trudeaujev tvit, ki je januarja, po Trumpovi prepovedi vstopa muslimanom in beguncem v ZDA, zaobšel ves svet in zbral skoraj 800.000 všečkov - "Tisti, ki bežite pred pregonom, terorizmom in vojno - Kanadčani vas bomo sprejeli, ne glede na vašo veroizpoved. Naša moč je v raznolikosti. #DobrodošliVKanadi."

Rempelova je tvit označila za neodgovornega in ga povezala s porastom prosilcev za azil, ki se zdaj zgrinjajo v Kanado. "Hočem biti popolnoma jasna. To je težava, za katero je v celoti kriv premier. V preteklosti s tem nismo imeli težav, in to z razlogom. Tviti so za javno razpravo zelo pomembni. Mislim, da daje lažno upanje ljudem, ki prečkajo mejo," je dejala.

Namerno zavajanje Trudeauja?

Nova demokratska stranka pa je medtem Trudeauja obtožila, da namerno zavaja, ko pravi, da tisti, ki vstopajo v Kanado, ne bodo imeli nobene prednosti. Pri tem se sklicujejo prav na zgoraj omenjeni dogovor med ZDA in Kanado iz leta 2004, po katerem mora večina prebežnikov zaprositi za azil v prvi državi, v katero vstopijo. Po tem dogovoru mora Kanada zavrniti večino prosilcev za azil, ki skušajo vstopiti v državo na uradnih mejnih prehodih, poudarja poslanka Jenny Kwan.

"Ob tem obupanim prosilcem za azil ne ostane kaj dosti možnosti, zato mnogi menijo, da je bolje tvegati na nezavarovanih prehodih," je zapisala v pismu kanadskemu ministru za priseljevanje Ahmedu Hussenu. "Če premier resno misli z zmanjšanjem neuradnih mejnih prehodov, kaj šele z iskrenim sprejemanjem beguncev, bi že davno prekinil dogovor z ZDA."

Človekoljubne organizacije, vključno z Amnestyjem in Kanadskim svetom za begunce, vlado že dolgo pozivajo, naj odstopi od sporazuma, saj da bi s tem preprečili nevarna prečkanja meje pri temperaturah pod lediščem, prek debele snežne odeje in prek ledenih rek. A, kot je dejal Trudeau ta teden, vlada ne razmišlja o spremembah sporazuma. Se pa bo verjetno še vedno rad slikal s sirskimi otroki s kanadskimi zastavicami v rokah.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017

K. S.