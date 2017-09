Trump brez konkretnih rešitev za Portoriko, poudaril je le zajeten dolg otoka

Rossello: Hitro moramo ukrepati

26. september 2017 ob 07:27,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 07:58

San Juan - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je odzval na težave, s katerimi se po orkanu Maria spopadajo v čezmorskem ozemlju ZDA Portoriku, kjer večina ljudi ostaja brez električne energije.

Na fotografijah, ki so jih posneli sateliti ameriške vlade, je Portoriko praktično povsem v temi. Izjema je le glavno mesto San Juan, zunaj njega pa so prebivalci še vedno izolirani, brez električne energije, prekinjene so telefonske zveze, soočajo pa se tudi s pomanjkanjem vode in zdravil, poroča BBC. Oblasti se bojijo, da bo takšno stanje trajalo nekaj tednov, obnova oskrbe pa tudi do več mesecev. Za primerjavo so podali fotografijo Portorika v noči pred orkanom in 25. septembra, štiri dni po Marii.

Guverner otoka Ricardo Rossello je zaprosil za večjo pomoč in dodal, da je "humanitarna kriza prizadela Ameriko", piše BBC. "Portoriko je del Združenih držav Amerike. Hitro moramo ukrepati. To je velika katastrofa," je povedal in pozval ameriški kongres, naj pripravi "nekaj prijemljivega, kar bi bil dejanski odgovor na trenutne potrebe Portorika". Rossello je ob tem dodal, da bo neuspešno reševanje portoriških težav na čelu s finančnimi problemi povzročilo masovna preseljevanja Portoričanov v ZDA.

Po njegovih besedah je otok prizadel najhujši orkan stoletja. Poleg posledic orkana se Portoriko sooča z velikimi finančnimi težavami, saj njegov dolg znaša 72 milijard dolarjev, kar je največji v zgodovini ZDA. Prek Twitterja se je oglasil ameriški predsednik Trump, ki je zapisal, da je otok v velikih težavah po orkanu in hkrati poudaril, da je treba rešiti milijarde dolarjev dolga do bank na Wall Streetu. Ni pa spregovoril, na kakšen način bodo reševali posledice orkana na otoku, niti o tem, kako bi Portoriko lahko dolg poravnal. Trump, ki je za Portoriko razglasil naravno katastrofo, je napovedal obisk otoka. Zapisal je, da so hrana, voda in zdravila zdaj prednostna naloga.

Trump v tvitih ni ponudil dodatne državne pomoči

Kot dodaja Guardian, so bili tviti ameriškega predsednika povsem brez empatije in bi lahko sprožili nove polemike. Zapisal je, da Florida in Teksas zelo dobro okrevata, Portoriko, ki pa tudi sicer trpi zaradi težav z infrastrukturo in ogromnim dolgom, ima velike probleme. Kot so še zapisali pri Guardianu, je sporno, da Trump v svojih izjavah ni ponudil dodatne državne pomoči ameriškemu čezmorskemu ozemlju.

Trump je priznal, da je "velik del otoka uničen", vendar je ob tem pristavil oziroma spomnil, da je bilo električno omrežje že pred tem v zelo slabem stanju, da je otok imel razmajano infrastrukturo in znova poudaril več milijard dolga, s čimer se mora Portoriko soočiti. Pet dni po Marii se je predsednik šele odzval, pred orkanom pa je Portoriku sporočil: "S tabo smo."

Zvezna agencija za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) ima v Portoriku in na Ameriških deviških otokih 700 koordinatorjev, pomoč pa deli skupaj 10.000 zveznih uslužbencev. Po kritikah, da Washington ne dovoli dovoza pomoči s tujimi ladjami, čeprav je v primeru Teksasa in Floride ravnal drugače, je proti Portoriku odplula amfibijska bojna ladja Kearsarge, ki dovaža pomoč, marince in helikopterje.

