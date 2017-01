Trump: Merklova je s sprejemom prebežnikov naredila katastrofalno napako

Znova kritike Nata

16. januar 2017 ob 09:17

Washington - MMC RTV SLO

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je nemška kanclerka Angela Merkel, sicer po njegovih besedah daleč najpomembnejša evropska voditeljica, s tem, ko je sprejela več kot milijon prebežnikov, naredila katastrofalno napako.

V dvojnem intervjuju za britanski časnik Times – z njim se je pogovarjal britanski poslanec Michale Gove, ki je odigral vidno vlogo v kampanji za odhod Velike Britanije iz EU-ja –, in za nemški časnik Bild je novi ameriški predsednik prvič podrobneje orisal svoje načrtu na področju zunanje politike.

Angela Merkel je po njegovih besedah "daleč najpomembnejša evropska voditeljica". Če pogledate Evropsko unijo, gre dejansko za Nemčijo, EU je sredstvo za dosego nemških ciljev, je prepričan.

Kot je dejal, bosta njegovi prioriteti tudi izboljšanje pogojev za ZDA glede sklenitve trgovinskih sporazumov in močnejše meje. Med drugim se morajo ZDA spopasti s trgovinskim primanjkljajem, predvsem v trgovanju s Kitajsko. Poudarek administracije bi prej kot svobodna trgovina morala biti pametna trgovina, je dodal.

Glede možnosti za dogovor z Rusijo je Trump dejal, da bi jedrsko orožje moral biti njegov del, ob tem, da bi se morala njegova količina močno zmanjšati, v zameno da bi ZDA umaknile sankcije proti Moskvi.

Ponovil je tudi svoje prepričanje, da je bila odločitev britanskih volivcev za odhod iz EU-ja pametna odločitev, povod zanjo pa je bil po njegovem mnenju odločitev Bruslja, da morajo članice sprejeti prebežnike. "Države želijo svojo identiteto in tudi Velika Britanija želi svojo identiteto," je dejal in dodal, da misli, da gre Veliki Britaniji odlično in da bo njenemu odhodu sledilo še več držav.

Znova je bil kritičen tudi do delovanja Nata. Kot je dejal, je že dolgo predtem opomnil, da ima Nato težave. "Prvič, Nato je zastarel, ker je bil ustanovljen že pred veliko leti, in drugič, da države ne plačujejo svojih obveznosti, kot bi jih morale." Poudaril je, da samo pet članic plačuje v proračun v skladu z dogovorom.

V pogovoru se je dotaknil tudi Bližnjega vzhoda. Invazijo na Irak je označil kot najslabšo sprejeto odločitev v zgodovini ZDA, o več kot pet let trajajoči vojni v Siriji pa je dejal, da bi morale biti znotraj države vzpostavljene varna območja, ki bi jih morale financirati zalivske države, ki so zaveznice ZDA.

V ločenem pogovoru za Washington Post je napovedal, da je blizu končni rešitvi, ki bo nadomestila Obamacare, zdravstveno reformo, ki jo je uvedel Obama. Med redkimi podrobnostmi glede tega je dejal, da bo s spremembo zdravstvena oskrba zagotovljena vsem in da bodo stroški zanjo nižji. Več bo znanega po imenovanju Toma Pricea za zdravstvenega ministra.

K. T.