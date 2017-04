Trump (začasno) opustil zahtevo za gradnjo zidu z Mehiko

ZDA IN MEHIKA

ZDA so izgubile spor z Mehiko pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) glede ribolova. ZDA so namreč sankcionirale tunino, uvoženo iz Mehike, ker ta po trditvah Washingtona ni bila ulovljena na način, ki ščiti delfine pred tem, da se ujamejo v mreže za tune. Mehika je trdila, da spoštuje pravila, in je leta 2008 sprožila spor, ki se je vlekel do torka, ko je WTO razsodil, da lahko Mehika uvede sankcije proti uvozu iz ZDA za do 163 milijonov dolarjev.

ZDA IN KANADA

Trump je podpisal izvršni ukaz za pomoč kmetom in podeželju, ob podpisu pa je bil kritičen do Kanade, češ da izkorišča ZDA z nizkimi cenami mleka in lesa. Za uvoženi les iz Kanade že uvaja 20-odstotne carine, trgovinske vojne s severno sosedo pa ga ni strah, ker ima "Kanada v trgovini z ZDA velike presežke". V tem smislu ga ne skrbi trgovinska vojna z nobeno državo, ki ima podobne presežke. Kanada očitke o izkoriščanju ZDA odločno zavrača.