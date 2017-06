Trump pravi, da ni snemal pogovorov s Comeyjem

Comey je dejal, da upa, da posnetki obstajajo

22. junij 2017 ob 21:57

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju sporočil, da on ni snemal pogovorov z nekdanjim direktorjem FBI-ja Jamesom Comeyjem, čeprav je prej namigoval, da bi takšni posnetki lahko obstajali.

Ameriški mediji poročajo, da se je Trump sprenevedal, ko je Comeyju grozil z objavo posnetkov njunih pogovorov za zaprtimi vrati, potem ko ga je odpustil. Razlog naj bi bil nadaljevanje FBI-jeve preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve in povezav Trumpove kampanje z Moskvo.

Po objavi informacije na podlagi neimenovanih dobro obveščenih virov jo je na nek način potrdil tudi Trump. "Ob vseh poročilih o elektronskem nadzoru, prestreženih informacijah, razkritjih in nezakonitem uhajanju informacij, nimam pojma ali obstajajo posnetki mojih pogovorov s Comeyjem. Jaz jih nisem naredil," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Trump. Ta mesec je senatni odbor za obveščevalne zadeve Belo hišo pozval, naj preda te posnetke, če jih imajo, poroča BBC.

Comey je kmalu po njegovi odpustitvi z mesta direktorja Zveznega preiskovalnega urada v medije začel spravljati podrobnosti pogovorov s predsednikom na podlagi podrobnih zapiskov, ki jih je delal takoj po srečanjih. Trump je Comeyju na Twitterju nato zagrozil, naj kar upa, da ni posnetkov njunih pogovorov, s čimer je namigoval, da Comey laže, sam pa govori resnico.

Mediji, kongres in preiskovalci so zaradi tega hoteli odgovor o tem, ali posnetki obstajajo in tudi njihovo objavo, a Trump nato obstoja posnetkov ni hotel niti potrditi ali zanikati. Comey je na zaslišanju v kongresu ta mesec dejal: "Gospod božji, upam, da posnetki obstajajo."

Zanikanja, potrditve, zanikanja

Trump je sprva zanikal, da bi Comeyja odpustil zaradi preiskave ruske afere, potem je to potrdil, vmes pa še zanikal, da bi od Comeyja zahteval zvestobo ali odstop od preiskave njegovega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna. Preiskavo ruske afere je po odpustitvi Comeyja prevzel posebni tožilec Robert Mueller, ki jo je razširil na morebitno oviranje pravice in ruske posle Trumpove družine.

B. V.