Comey trdi, da je Trump poskušal vplivati nanj

Trump v tvitu imenoval kandidata za direktorja FBI-ja

7. junij 2017 ob 16:25,

zadnji poseg: 7. junij 2017 ob 21:08

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je imenoval kandidata za novega direktorja FBI-ja, medtem je odstavljeni nekdanji šef James Comey v pisni izjavi senatu potrdil, da je Trump skušal vplivati nanj.

Odstavljeni direktor ameriške zvezne policije FBI James Comey je v pisni izjavi kongresu potrdil, da je skušal ameriški predsednik Donald Trump vplivati nanj, da bi opustil preiskavo o stikih nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna z Rusi.

Trump naj bi Comeyju 14. februarja letos na pogovoru v Ovalni pisarni, ko sta govorila o preiskavi proti Flynnu, dejal: "Upam, da boste našli način, da pustite Flynna pri miru. Dober človek je," je zapisal Comey.

"Razumel sem, da predsednik želi, da opustimo preiskavo proti Flynnu zaradi njegovega laganja glede decembrskih pogovorov z ruskim veleposlanikom," je Comey zapisal v sedem strani dolgi izjavi, ki so jo objavili pred njegovim četrtkovim pričanjem v odboru za obveščevalne službe ameriškega kongresa.

Trump kandidata napovedal kar v tvitu

Medtem je Trump tvitnil, da bo na položaj direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI predlagal nekdanjega pomočnika pravosodnega ministra Christopherja Wraya.

"Za novega direktorja FBI-ja bom nominiral Christopherja A. Wraya, človeka brezhibne usposobljenosti. Podrobnosti sledijo," je Trump v tvitu napovedal kandidata.

Demokratski senator Patrick Leahy meni, da želi Trump z imenovanjem kandidata odvrniti pozornost od zaslišanja. "Zdi se, da želi predsednik zamenjati temo," se z Leahyjem strinja tudi senator Mark Warner, namestnik direktorja varnostnega odbora Bele hiše iz vrst demokratov.

Trumpova svetovalka Kellyanne Conway je še pred dnevi kritizirala medije, da preveč pozornosti posvečajo predsednikovim tvitom. Tudi v primeru imenovanja novega kandidata še ni popolnoma jasno, ali gre zares.

Wray tudi osebni odvetnik guvernerja New Jerseyja

Wray je bil na položaju pomočnika pravosodnega ministra ZDA med letoma 2003 in 2005, torej v času administracije predsednika Georgea Busha mlajšega. Tudi sam je republikanec, ki se je po vladni karieri umaknil v zasebno prakso. Trenutno dela za pravniško podjetje King & Spalding, pri katerem vodi oddelek za posebne zadeve in vladne preiskave.

Na pravosodnem ministrstvu je vodil oddelek za kazenske preiskave, med drugim pa je bil član ekipe, ki je preiskovala poneverbe propadlega energetskega velikana Enron.

Nazadnje je delal kot osebni odvetnik guvernerja New Jerseyja Chrisa Christieja v primeru preiskave zaprtja mostu George Washington med New Yorkom in New Jerseyjem. Christiejevi podrejeni so zaprli enega izmed dovozov na most iz maščevanja demokratskemu županu mesta Fort Lee, ki ni hotel podpreti ponovne izvolitve Christieja.

Nehvaležen položaj direktorja FBI-ja

Trump je imel dolg seznam kandidatov za Comeyjevega naslednika, vendar pa jih je večina ponujeno čast zavrnila, ker je položaj zaradi predsednika in preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve trenutno prevroč kostanj. Trump je Comeyja po lastnih besedah odpustil, ker je nastopač, demokrati pa trdijo, da ga je odpustil zaradi ruske afere.

Nazadnje sta v igri ostala Wray ter nekdanji namestnik direktorja FBI-ja in nekdanji upravitelj Uprave za varnost v transportu (TSA) John Pistole. Wraya bo moral na položaj potrditi senat.

J. R.