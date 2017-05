FBI zaradi povezav z Rusijo preiskuje Trumpovega zeta Jareda Kushnerja

Trump: "Gre za lov na čarovnice"

26. maj 2017 ob 07:31

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški mediji poročajo, da je Zvezni preiskovalni urad (FBI) zaradi domnevnega ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve sprožil preiskavo proti Jaredu Kushnerju, višjemu svetovalcu Bele hiše in zetu Donalda Trumpu.

Preiskovalci menijo, da bi imel lahko Kushner, ki je bil pred vstopom v Belo hišo nepremičninski posrednik, pomembne informacije, kar pa ne velja, da je obtožen kakršnega koli prekrška. Obravavajo pa ga za "osebo posebnega interesa", kar je zelo širok pojem, ki lahko pomeni osumljenca ali pričo.

"Pozabili" na sestanke

Preiskava ne zadeva le vpletanja Rusov v volitve na strani Trumpa in domnevnih povezav ljudi iz njegove kampanje z Rusi, ampak tudi morebitne finančne zločine. Katere natančno, pa še ni znano.

Srečanja z Rusi sama po sebi niso problematična, vendar pa jih je bilo med ljudmi iz Trumpove kampanje nenavadno veliko in preiskovalce pod vodstvom posebnega tožilca Roberta Muellerja zanima, kaj so si imeli toliko povedati. Še posebej glede na obtožbe ameriških obveščevalcev, da so se Rusi po nalogu Kremlja vpletali v ameriške volitve, Senco suma na celotno afero mečejo tudi prikrivanja stikov z Rusi oziroma "izgube spomina" glede teh stikov. Stike z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom je "pozabil" omeniti pravosodni minister ZDA Jeff Sessions, pa tudi nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA Michael Flynn ter drugi.

Kushner bo pričal

Po poročanju Washington Posta so se preiskovalci pri svojem delu usmerili na srečanja, ki jih je 36-letni Trumpov zet lani imel s Kisljakom in neimenovanim bankirjem iz Moskve. Kushnerjev odvetnik je sporočil, da bo njegova stranka v preiskavi sodelovala. "Kushner je v senatnem odboru že povedal vse, kar ve o teh srečanjih, enako bo storil, če bodo to od njega znova zahtevali," je dejal odvetnik Jamie Gorelick v pogovoru za BBC.

Odstavitev Comeyja

Trump je preiskavo o domnevni vlogi Rusije pri volitvah in povezave Moskve z njegovo kampanjo označil za "največji lov na čarovnice v ameriški zgodovini". Trump je v začetku meseca zaradi tega vprašanja odpustil direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja, pravosodno ministrstvo pa je pred dnevi na čelo preiskave postavilo nekdanjega vodjo FBI-ja Roberta Muellerja.

Rusija kakršno koli vpletanje v ameriške volitve ves čas zanika.

