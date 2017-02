Trump za vrhovnega sodnika predlaga konservativnega sodnika iz Kolorada

Demokrati so nezadovoljni

1. februar 2017 ob 07:48

Washington - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ameriški predsednik Donald Trump je za vrhovnega sodnika predlagal Neila Gorsucha, sodnika na zveznem prizivnem sodišču v Koloradu, glede katerega imajo demokrati resne pomisleke.

Trump mora nadomestiti lani umrlega vrhovnega sodnika Antonina Scalio, Gorsucha pa je za kandidata izbral izmed 21 ljudmi, ki jih je med kandidaturo javno poudaril kot najboljše za ta položaj. "Ko je februarja lani nenadoma umrl sodnik Scalia, sem Američanom obljubil, da bom na to mesto imenoval najboljšega sodnika."

Trump je za Gorsucha dejal, da ima "vrhunski intelekt, neprimerljivo pravno izobrazbo in predanost interpretiranju ustave glede na njeno besedilo". Trump je še pohvalil Gorsuchovo discipliniranost in "sijajen um", dejal pa je, da uživa tudi dvostrankarsko podporo.

Podpora demokratov pa vprašljiva. Proti 49-letnemu Gorsuchu so v opozicijski stranki tako že izrazili resne pomisleke. Gre namreč za človeka konservativnih stališč in kritika liberalcev, je poročal Radio Slovenija. Demokrati tako poudarjajo, da se je sodnik Gorsuch velikokrat postavil na stran korporacij, ne ljudi, da je izkazoval sovražen odnos do pravic žensk in da je na njegovo sojenje preveč vplivala ideologija.

Republikanci blokirali Obamov predlog

Po Scaliovi smrti februarja lani je tedanji predsednik Barack Obama za njegovega naslednika predlagal sodnika Merricka Garlanda, a republikanci niso hoteli razpravljati o predlogu, češ da se bližajo predsedniške volitve, ZDA pa so bile brez popolne sestave vrhovnega sodišča skoraj leto dni. Gorsuch mora najprej prestati glasovanje na senatnem odboru za sodstvo, a tudi če mu to uspe, bo imel morda težave na glasovanju celotnega senata. Gorsuch bo namreč potreboval podporo najmanj 60 senatorjev in senatork od 100, republikanci pa jih imajo le 52.

Funkcija vrhovnega sodnika oziroma sodnice je izjemno pomembna. Vrhovno sodišče je namreč pristojno za končno presojo vprašanj, kot so pravice istospolno usmerjenih, pravica do splava, nadzor nad orožjem, smrtna kazen, zelo verjetno pa bo v času svojega mandata presojalo tudi o spremembah migracijske politike, je še poročal Radio Slovenija. Hude politične bitke za vsakega od devetih vrhovnih sodnikov in sodnic so razumljive, saj so vsi člani sodišča na položaj imenovani dosmrtno.

