Trumpova vlada začela izgon 200.000 priseljencev iz Salvadorja

Aktivisti opozarjajo, da je ukrep nečloveški

8. januar 2018 ob 20:30

Washington - MMC RTV SLO, STA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je odločila, da prekliče dovoljenja za začasno bivanje in delo 200.000 priseljencem iz Salvadorja.

Skupini je ameriška vlada odobrila t. i. začasni zaščiteni status (TPS) po uničujočem potresu v tej srednjeameriški državi leta 2001.

Salvadorci imajo zdaj čas do 9. septembra 2019, da ZDA zapustijo, ali pa jih čaka deportacija.

Da vlada Salvadorcem ukinja posebni status, je kongres obvestila ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen. Kot je pojasnila, se je položaj v Salvadorju v teh letih močno popravil in zaščita pred izgonom zaradi uničenja po potresu več ne velja.

Ob tem je kongresnike opozorila, da lahko le oni uredijo to problematiko za stalno in jim je zato dala na voljo 18-mesečni rok, da najdejo zakonodajno rešitev.

Omenjenih 200.000 Salvadorcev je staršev okoli 190.000 otrok, ki so se jim rodili po letu 2001 v ZDA in so s tem dobili ameriško državljanstvo. Zagovorniki pravic priseljencev trdijo, da kongres mora ukrepati in te ljudi zaščititi, saj da bi bil izgon po tolikih letih nečloveški. Gre za ljudi, ki so si v ZDA ustvarili življenje, so zaposleni, plačujejo davke, tretjina je lastnikov svojih hiš, njihovi otroci drugih domovin ne poznajo.

Status ukinili tudi Haitijcem

Kongres je možnost začasnega azila uzakonil leta 1990 in sprva ta zakon ni bil mišljen na dolgi rok. Trumpova vlada je podoben status za priseljence s Haitija ukinila lani novembra. Prizadetih je 60.000 ljudi, ki so pobegnili pred potresom leta 2010. Prav tako novembra so ukinili zaščito za 2.500 priseljencev iz Nikaragve, ki so v ZDA priselili po katastrofalnem orkanu Mitch leta 1998.

Okoli 57.000 tovrstnih priseljencev iz Hondurasa pa je imelo srečo, da Nielsenova še ni prevzela položaja in jim je vršilka dolžnosti ministrice za domovinsko varnost Elaine Duke podaljšala začasni zaščiteni status, kar je hudo razburilo Trumpa.

Pri Salvadorcih uničenje po potresu resda ni težava že več let, je pa velika težava nasilje uličnih tolp, ki jih oblasti niso sposobne iztrebiti. ZDA so obenem začele pospešeno vračati v Salvador člane teh tolp, ki so jih aretirali v ZDA.

