Tudi v Avstriji našli škodljivi fipronil v jajčnih izdelkih

Nizozemski kmetje zaradi afere ob 150 milijonov evrov

14. avgust 2017 ob 18:01

Dunaj,Zwolle - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Avstrijske oblasti so potrdile, da so nevarni insekticid fipronil našli v različnih izdelkih iz jajc, uvoženih iz Nemčije, Nizozemske, Belgije in Poljske. Odkrita količina snovi je sicer zanemarljiva in ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Po podatkih avstrijske agencije za zdravje in varno hrano (AGES) so v 18 od 80 naključnih vzorcev, vključno s pekovskimi izdelki in majonezo, odkrili drobne sledi omenjene kemikalije. Ob tem so poudarili, da je odkrita količina zanemarljiva in ne predstavlja tveganja za zdravje.

Agencija je v izjavi še navedla, da so jajčni izdelki namenjeni veleprodaji ter izvirajo iz Nemčije, Nizozemske, Belgije in Poljske. "Vsi jajčni izdelki, kontaminirani s fipronilom, bodo nemudoma umaknjeni s trga," so zagotovili.

Izrazili so zadovoljstvo, da tri četrtine vzorcev niso izkazale vsebnosti fipronila ter tudi nad dejstvom, da je bila najvišje izmerjena količina fipronila desetkrat manjša od najvišje količine v Belgiji.

Fipronil vpliva na jetra, ščitnico in ledvice

Nekatere državne agencije po Evropi sicer izražajo zaskrbljenost, da so okuženi jajčni izdelki na prodajalne police zašli v obliki piškotov in tort. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da bi posameznik moral pojesti ogromno količino jajc, da bi fipronil na njegov organizem - predvsem jetra, ščitnico in ledvice - imel negativne učinke.

Kemikalijo sicer uporabljajo za zaščito domačih živali pred klopi in bolhami, njena uporaba v prehrambnih izdelkih pa je v EU-ju prepovedana.

Avstrijo je Evropska komisija v petek vključila na seznam zaradi afere prizadetih držav. Škandal z jajci, okuženimi s fipronilom, je po navedbah Evropske komisije zajel 15 članic EU-ja in nečlanico Švico, okuženi jajčni izdelki pa so našli celo svojo pot v Hongkong.

Največ potencialno okuženih jajc iz Nizozemske in Nemčije so v preteklih mesecih po podatkih EU-ja izvozili na Švedsko, Švico, Francijo in Veliko Britanijo.

Tudi Avstrija in Slovenija na seznamu EU-ja

Evropska komisija je v petek med izpostavljene države, ki jih je od 1. avgusta naprej prizadel škandal, vključila tudi Slovenijo, ob čemer so na slovenski upravi za varno hrano za STA pojasnili, da se je država na seznamu znašla zaradi preventivnega odpoklica izdelkov. V Sloveniji do zdaj kontaminiranih jajc še niso odkrili. Komisija je sicer v petek napovedala sklic izrednega ministrskega sestanka za 26. september.

Tožba proti lastnikoma Chickfrienda

Okrožno sodišče v nizozemskem mestu Zwolle se medtem pripravlja na torkovo obravnavo v postopku zoper 31- in 24-letnika zaradi vpletenosti v škandal. Šlo naj bi za lastnika družbe Chickfriend, ki so jo kmetje najeli za zdravljenje kokoši, ki jih je napadel zajedavec rdeča pršica. Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev bi lahko bilo prav to podjetje krivo za izbruh afere.

Nizozemski kmetje opozarjajo na škodo

Nizozemski kmetje so opozorili, da so zaradi afere z jajci utrpeli za najmanj 150 milijonov evrov škode. Kot je dejal tiskovni predstavnik nizozemske zveze ZLTO, ki pod svojim okriljem združuje okoli 15.000 kmetov in vrtnarjev, Mark de Jong, bo končna škoda odvisna od tega, ali se bo afera še stopnjevala. Ocenjuje, da se končna številka, ki jo bo treba nadomestiti, lahko še precej poveča.

Kmetje ob tem opozarjajo tudi, da je zelo težko nadomestiti izpad zaradi odpoklicanih jajc. Povpraševanje je namreč ostalo veliko, zaloge pa so skopnele tako rekoč čez noč.

Velike trgovske verige škodo zaradi praznih polic medtem preštevajo v več deset milijonih evrov. Rene Roorda, direktor zveze CBL, katere članice so med drugim trgovske verige Albert Heijn, Aldi, Lidl in Jumbo, pa je opozoril na težave trgovcev. "Jajca smo morali umakniti s polic 4.000 supermarketov. Milijone jajc je bilo treba uničiti," je dejal.

J. R.