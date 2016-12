Tunizijec, ki je prišel "klat križarje", ubit; Merklova za hitrejše deportacije

Amak objavil videoposnetek "prisege" Anisa Amrija

23. december 2016 ob 10:43,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 17:13

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Italijanska policija je v petek zjutraj v Milanu ubila Tunizijca Anisa Amrija, napadalca iz Berlina, kjer je bilo v napadu s tovornjakom ubitih 12 ljudi, 48 pa ranjenih.

Kot poroča La Repubblica, sta moškega okoli 3. ure zjutraj na Trgu 1. maja v bližini železniške postaje Sesto San Giovanni ustavila policista, ki sta preverjala dokumente. Kot še poroča italijanski časopis, je zavpil "Bog je velik", potem pa izvlekel orožje in začel streljati nanju. Eden izmed njiju je bil pri tem ranjen v ramo.

Kot napadalca v Berlinu so ga identificirali na podlagi prstnih odtisov, so razkrili policijski viri. Italijanski notranji minister Marco Minniti je potrdil, da gre brez dvoma za Amrija.

Načelnik policije v Milanu Antonio De Iesu je sicer dejal, da niso imeli obveščevalnih podatkov, da je bil osumljenec za napad v Berlinu v Milanu, poroča Reuters. Moški se je vedel sumljivo, zato ga je policijska patrulja ustavila, je še dejal načelnik.

Iz Francije v Italijo

Na prizorišču so policisti našli nahrbtnik, v katerem je bila vozovnica, s katere je razvidno, da je prišel iz Francije, in sicer je potoval iz Chamberyja do Torina, od tam pa do Milana, kamor je na glavno postajo prišel okoli 1. ure zjutraj. Od tam se je premaknil do postaje Sesto, kjer so ga potem okoli 3. ure zjutraj obkrožili policisti tamkajšnje policijske patrulje.

Na poziv, naj pokaže dokumente, je iz nahrbtnika izvlekel pištolo kalibra 22 in začel streljati, vmes pa se je zatekel za avtomobil. Policisti so odgovorili z ognjem in ga ubili. V streljanju je bil v ramo ranjen policist.

"Zjutraj sem obvestil kanclerko Angelo Merkel, da je bil Anis Amri ubit med operacijo," je na novinarski konferenci dejal italijanski premier Paolo Gentiloni in zagotovil, da je Italija pripravljena na teroristične grožnje.

Merklova: Nemške vrednote močnejše od terorizma

Nemška kanclerka Merklova se je italijanskim oblastem in drugim partnerjem v Evropi zahvalila za pomoč v tem primeru. Na novinarski konferenci v Berlinu je dejala, da se je v telefonskem pogovoru s tunizijskim predsednikom Bejijem Saidom Essebsijem zavzela za hitrejšo in učinkovitejšo deportacijo Tunizijcev. Merklovi je najpomembnejša prav varnost državljanov, ob tem pa je opozorila, da grožnja terorizma še vedno obstaja. "Naša demokracija, naša pravna država, naše vrednote, naša človeškost so nasprotje sovražnega sveta terorizma," je povedala Merklova in dodala, da bodo nemške vrednote močnejše od terorizma.

Vodja nemškega tožilstva: Preiskava se bo nadaljevala

Prvi mož nemškega tožilstva Peter Frank je na novinarski konferenci dejal, da se bo preiskava po Amrijevi smrti nadaljevala. Osredotočila se bo na to, ali je imel napadalec sostorilce ali podporno mrežo, ali je bil poljski voznik tovornjaka ubit s pištolo, ki jo je uporabil v Milanu, in kako mu je uspelo pobegniti iz Nemčije v Italijo.

Videoposnetek: Prišli smo, da vas zakoljemo

Medtem pa je tudi tiskovna agencija Amak, ki je povezana z Islamsko državo (IS), potrdila, da je bil v Milanu ubit napadalec iz Berlina. Amak je hkrati objavil videoposnetek, na katerem Amri prisega zvestobo vodji IS-ja, Abu Bakru Al Bagdadiju. V posnetku je napovedal maščevanje za kri muslimanov, ki so umrli v napadih zahodnih sil. "Moje sporočilo križarjem: Prišli smo, da vas zakoljemo, svinje. Kri monoteistov (muslimanov) ne bo šla v nič," je povedal 24-letni Tunizijec na videoposnetku, za katerega ni jasno, kje je nastal. Ob tem je Amri muslimane pozval k napadom v Evropi.

Prstni odtisi Amrija v tovornjaku

24-letni Amri je bil glavni osumljenec za napad s tovornjakom v Berlinu. Tožilstvo je v četrtek potrdilo, da so v tovornjaku, ki je zapeljal v množico na sejmu, našli njegove prstne odtise in da je torej zelo verjetno on napadalec. Tiralico za njim so razpisali že v sredo.

Lokalni nemški mediji so poročali, da je Amrija osem ur po napadu ujela kamera pred mošejo, v katero menda pogosto zahajajo skrajni islamisti. Televizija RBB je objavila posnetek nadzorne kamere, na katerem je Amri pred mošejo v četrti Moabit, ki je štiri kilometre stran od prizorišča napada in le nekaj sto metrov od kraja, od koder se je tovornjak odpeljal proti božičnemu sejmu na Breitscheidplatzu.

Mošejo, ki jo je v četrtek preiskala policija, vodijo salafisti, ki se imajo za "mošejo pripadnikov Islamske države v Berlinu", je poročala televizija RBB, ki se sklicuje na prepise telefonskih pogovorov varnostnih služb.

Preiskovalci so domnevali, da se Amri, ki je bil do septembra pod nadzorom nemških varnostnih služb, še vedno skriva v Berlinu. Ena izmed prič je povedala, da ga je videla po napadu z veliko rano na obrazu, ki bi jo bilo treba zdraviti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Odgovornost za ponedeljkov napad je prevzela t. i. Islamska država, čeprav za to ni ponudila nikakršnih dokazov. Po poročanju New York Timesa je bil Amri sicer najmanj enkrat v stiku s to skupino.

Zaradi požiga zaprt v Italiji

Amri je prispel v Italijo februarja 2011 skupaj z več tisoč prebežniki iz Tunizije, ki so se čez Sredozemsko morje podali po t. i. arabski pomladi. Nato je nekaj mesecev preživel v mladinskem centru blizu Catanie na Siciliji.

Oktobra istega leta je bil aretiran zaradi suma požiga, napada, ustrahovanja in poneverbe, zaradi česar je bil obsojen na štiri leta zapora. Kazen je prestajal v šestih različnih zaporih na Siciliji.

Med prestajanjem kazni so pristojni ugotovili 12 primerov nasilnega ali neprimernega vedenja, kar je bil tudi razlog za številne selitve med zapori, a po navedbah italijanskih pravosodnih virov ni kazal nobenih znakov radikalizacije.

Nemcem ga ni uspelo deportirati v Tunizijo

Maja lani je bil Amri izpuščen iz zapora v Palermu, a je ostal pridržan v prebežniškem centru, saj so oblasti odredile njegov izgon iz države. Odredbe niso mogli izvršiti, ker tunizijske oblasti niso pravočasno odgovorile na zahtevo za njegovo identificiranje. Na koncu so ga izpustili in mu ukazali, da mora sam oditi iz Italije. Dva meseca pozneje je prišel v Nemčijo, kjer je zaprosil za azil, a mu ga niso odobrili. Želeli so ga deportirati v Tunizijo, a ga zaradi manjkajočega potnega lista niso mogli.

