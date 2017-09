Turčija izdala opozorilo za potovanja v Nemčijo

Merklova se je ostro odzvala na potezo Ankare

10. september 2017 ob 19:19

Ankara,Berlin - MMC RTV SLO, STA

Turško zunanje ministrstvo je izdalo opozorilo za potovanja v Nemčijo, v katerem so svoje državljane posvarili, naj bodo v Nemčiji previdni. V času kampanje pred parlamentarnimi volitvami namreč po njihovem mnenju v Nemčiji narašča rasizem, tam pa vlada tudi protiturško razpoloženje.

"Politični voditelji gradijo svoje predvolilne kampanje na protiturških stališčih in zagovarjanju blokade turškega vstopa v Evropsko unijo," so zapisali v Ankari.

S tem so se sklicevali na stališči nemške kanclerke Angele Merkel in njenega protikandidata na septembrskih parlamentarnih volitvah Martina Schulza, ki sta se zavzela za prekinitev turških pogajanj za vstop v Evropsko unijo.

Turške državljane je Ankara pozvala še, naj se "vzdržijo odziva ne morebitno ksenofobijo in rasizem" in se ne udeležujejo političnih shodov ali dogodkov, ki jih organizirajo "teroristične organizacije".

Med te organizacije Turčija šteje prepovedano Kurdsko delavsko stranko in gibanje muslimanskega klerika Fethullaha Gülena, ki ga obtožujejo organizacije lanskega neuspelega poskusa državnega udara. Nemčijo so ob tem obtožili, da nudijo zatočišče pripadnikom teh skupin, še navaja DPA.

"V Nemčiji vlada načelo pravne države"

Merklova se je že odzvala na poziv Ankare ter turška opozorila zavrnila in poudarila, da v Nemčiji vlada svoboda govora in načelo pravne države. "Naj bom zelo jasna - vsi turški državljani lahko potujejo sem. Nobenega novinarja tu ne bomo zaprli," je dejala na predvolilnem zborovanju v kraju Delbrück na zahodu Nemčije.

Tudi vodja njenega kabineta Peter Altmaier je na Twitterju komentiral, da je turško svarilo pred potovanjem v Nemčijo zgolj "neslana šala". "Nepravično je zapiranje več Nemcev brez obtožb. Primerjave z nacisti pa nas žalijo," je bil oster.

Nemško-turški odnosi so sicer zaradi nesoglasij med državama napeti že več mesecev, predvsem od lanskega poskusa državnem udara v Turčiji. Dodatno so k slabemu odnosu pripomogla v Nemčiji načrtovana zborovanja v podporo turškim ustavnim spremembam marca letos, s katerimi so v Turčiji uvedli predsedniški sistem.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je poleg tega Turke v Nemčiji sredi avgusta pozval, naj na septembrskih parlamentarnih volitvah ne volijo krščanskih demokratov (CDU), socialdemokratov (SPD) ali Zelenih. Vse tri stranke je označil za "sovražnice Turčije".

K. S.