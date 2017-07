Erdogan po kritikah odgovarja Nemčiji: "Vzemite se že v roke"

Nemškim vlagateljem zagotovil varnost v Turčiji

21. julij 2017 ob 17:25

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je obsodil izjave nemškega zunanjega ministra Sigmarja Gabriela, ki je posvaril nemška podjetja pred vlaganjem v Turčijo, in Nemčiji v ostrem tonu sporočil, da se mora "vzeti v roke".

Erdogan je po četrtkovi zaostritvi nemške politike do Turčije nemškim vlagateljem v Turčiji zagotovil varnost, zaradi nemških kritik pa zagotovil, da je njihovo sodstvo bolj neodvisno od nemškega. Nemčija medtem vztraja pri zaostritvi in celo napoveduje preučitev vseh dogovorov s Turčijo glede izvoza orožja.

Berlin je po aretaciji nemškega aktivista Petra Steudtnerja in drugih Nemcev v Turčiji v četrtek naznanil preoblikovanje politike do Turčije. V novem varnostnem opozorilu za potovanja v Turčijo so tako zapisali, da svetujejo "izjemno previdnost", ker so v nekaterih primerih Nemcem odvzeli svobodo. Glede gospodarskega vlaganja v Turčijo je nemški zunanji minister Gabriel posvaril, da tega ne priporočajo.

"Nemčija nas ne more prestrašiti s temi grožnjami, to bi morala vedeti," je dejal Erdogan in zavrnil navedbe Berlina, da v Turčiji zaradi povezav s terorizmom preiskujejo nemška podjetja. To je označil za "lažno propagando". Nemškim podjetjem, ki delujejo v Turčiji, je ob tem zagotovil varnost. "Tako kot za vse mednarodne vlagatelje so tudi za nemške vrata naše države in srca naših ljudi na stežaj odprta," je poudaril Erdogan. Nemška podjetja pa imajo pri tem "poseben položaj", je dodal.

Pozivi k "preudarnemu" ravnanju

Preiskave nemških podjetij je zanikal tudi turški premier Binali Yildirim. Ob tem je poudaril, da ne želi, da bi se zaradi zadnje zaostritve poslabšali odnosi med državama, ki segajo v obdobje prve svetovne vojne. Obe strani je pozval, naj ravnata "preudarno".

Berlin medtem enotno vztraja pri zaostritvi. Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je tako danes dejal, da v Turčiji ni več vladavine prava, primerjal jo je z nekdanjo komunistično Vzhodno Nemčijo. "Turčija zdaj poljubno aretira ljudi in ne upošteva konzularnih standardov - spominja me na tisto, kar je bilo v Vzhodni Nemčiji," je dejal. Vodja nemške notranje obveščevalne službe Hans-Georg Maasen pa je poudaril, da zaradi tajnih operacij, ki jih Turčija izvaja na nemškem ozemlju, Ankare zdaj ne obravnavajo zgolj kot partnerja, temveč tudi kot "sovražnika".

Turška obveščevalna služba naj bi sicer v Nemčiji vohunila za domnevnimi podporniki Fethullaha Gülena, ki ga turške oblasti obtožujejo poskusa državnega udara pred približno letom dni. Poleg tega naj bi vohunili tudi za člani njegovega gibanja in drugimi kritiki turške vlade.

Nemčija je sicer danes zamrznila tudi vse načrtovane in že vzpostavljene dogovore o dobavi orožja Turčiji. "Trenutno preverjamo vse zahteve za izvoz orožja," je povedala tiskovna predstavnica nemškega gospodarskega ministrstva.

K. S.