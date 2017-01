Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V napadu je umrlo 39 ljudi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Turška policija prijela napadalca na klub v Carigradu

V napadu na silvestrovo umrlo 39 ljudi

16. januar 2017 ob 22:44

Carigrad - MMC RTV SLO

Turška policija je po poročanju turških medijev prijela domnevnega napadalca na klub Reina v Carigradu, v katerem je bilo ubitih 39 ljudi.

Kot je znano, je napadalec v silvestrski noči vstopil v znani nočni klub Reina in začel streljati. Ubil je 39 ljudi. Poleg turških državljanov so bili med ubitimi še državljani Izraela, Francije, Tunizije, Libanona, Jordanije in Savdske Arabije. Odgovornost za napad je prevzela samooklicana Islamska država (IS).

Napad je po prepričanju Turčije izvedel Abdulkadir Mašaripov, ki so ga aretirali v carigrajskem predelu Esenyurt, poroča BBC.

Več sledi.

A. K. K.