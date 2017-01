Turška policija v lovu na novoletnega strelca aretirala 14 ljudi

Strelec je po napadu pobegnil

3. januar 2017 ob 07:12,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 16:17

Carigrad - MMC RTV SLO

Turška policija še vedno išče strelca, ki je na novoletno noč v carigrajskem klubu ubil 39 ljudi. V racijah po Carigradu je aretirala 14 ljudi.

Namestnik turškega premierja Numan Kurtulmus je dejal, da imajo oblasti osnovne informacije o videzu strelca in njegove prstne odtise. Osumljenec naj bi bil 28 let star Iakhej Mašrapov, ki naj bi se v Konye preselil z ženo in dvema otrokoma.

Agencija Dogan je pozneje poročala še, da so turške oblasti na letališču Atatürk v Carigradu prijele dva tujca, ki ju sumijo povezave z napadom. Oba aretirana so prepeljali na zaslišanje na sedež policije v Carigradu.

Napad zaradi posredovanja v Siriji?

Oblasti preiskujejo, ali je osumljenec morda pripadal celici t. i. Islamske države (IS), ki se jo krivi za junijski napad na letališče Atatürk v Carigradu. Odgovornost za napad na silvestrsko noč je sicer prevzel IS, ki je sporočil, da je napad izvedel "junaški vojak kalifata". Namestnik premierja Kurtulmus je dejal, da je bil napad na klub "sporočilo" proti turškim operacijam v Siriji, a da nanje ne bo vplival.

Turčija se je namreč avgusta lani neposredno vpletla v vojno v Siriji, kjer napada tako položaje IS-ja kot kurdske sile, eni najintenzivnejših spopadov z IS-jem pa potekajo okoli mesta Al Bab na severu države.

Dobro izurjen borec IS-ja?

Turški dnevnik Hurriyet piše, da se je napadalec v Siriji boril za IS, v napadu v nočnem klubu pa je uporabil tehnike, ki se jih je naučil med sirsko vojno. Ob tem je časnik navajal, da je bil moški očitno dobro izurjen ter da je v klubu Reina iz kalašnikovke izstrelil kakih 120 nabojev. Preiskovalci domnevajo, da napadalec izvira iz Srednje Azije in je bil zaradi svojih veščin "posebej izbran" za izvedbo napada.

IS je na novoletno noč po pisanju Hurriyeta, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, načrtoval tudi napad v Ankari, a so ga oblasti preprečile, potem ko so v mestu aretirali osem domnevnih džihadistov.

Časnik HaberTurk pa poroča, da je napadalec v Istanbul prispel iz mesta Konya na jugu Turčije v družbi ženske in dveh otrok, da ne bi "pritegnil pozornosti oblasti".

Večina žrtev tujcev

V napadu na klub je bilo ubitih 39 ljudi, večina žrtev pa je tujcev. Eno smrtno žrtev morajo še identificirati. V bolnišnici je še najmanj 69 ljudi, od tega trije v kritičnem stanju.

B. V., K. Št.