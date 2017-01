Turška policija aretirala več Ujgurov; dva mrtva v Izmirju

Napadalec iz Carigrada ostaja na begu

5. januar 2017 ob 13:06,

zadnji poseg: 5. januar 2017 ob 16:26

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

Turška policija je v racijah aretirala več ljudi, ki naj bi bili povezani s silvestrskim terorističnim napadom na nočni klub v Carigradu, v katerem je bilo ubitih 39 ljudi.

Vsi aretirani naj bi bili iz turške etnične manjšine Ujgurov iz kitajske pokrajine Sinkiang in naj bi bili povezani z napadalcem.

Podpredsednik turške vlade Veysi Kaynak je ob tem dejal, da je tudi osumljenec najverjetneje Ujgur, deloval naj bi sam, da pa je mogoče imel pomagače.

Napadalec sicer še vedno ostaja na begu, oblasti pa so poostrile nadzor na mejah, da ne bi pobegnil v tujino. V mestu Edirne so postavili nadzorne točke, na katerih bodo preiskali avtomobile in ljudi. Od tu lahko pot nadaljuje v Grčijo ali Bolgarijo.

Turške oblasti so sicer napadalca identificirale v sredo, a več podrobnosti še vedno niso razkrili.

Odgovornost prevzel IS

Oblasti so zaradi napada v elitnem klubu Reina do srede pridržale skupno že 36 ljudi. V torek so pridržale 20 odraslih in njihovih 20 otrok v pristaniškem mestu Izmir, v katerega so se preselili 10. decembra iz osrednjeturškega mesta Konya. Sumili so jih, da so bili v Konyi v stiku z napadalcem, ki je tam živel s svojo družino. Policija trenutno preiskuje možnost, ali so te osebe povezane z IS-jem, med njimi so Ujguri, Kirgizi in prebivalci ruske regije Dagestan na Kavkazu.

Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS), ki je sporočila, da gre za povračilni napad zaradi turškega posredovanja v sirski državljanski vojni. Turčija je takoj za tem v povračilnih napadih obstreljevala cilje IS-a v Siriji.

Eksplozija avtomobila bombe v Izmirju

V četrtek pa je pred sodiščem v Izmirju eksplodiral avtomobil bomba. Po poročanju turških medijev sta v napadu umrla policist in uslužbenec sodišča. Ranjenih je še vsaj deset ljudi. Policija je ubila dva napadalca, medtem ko je tretji na begu. Po poročanju turških oblasti naj bi bili napadalci oboroženi s kalašnikovkami in granatami. Turške oblasti za napad sumijo pripadnike v Turčiji prepovedane Delavske stranke Kurdistana (PKK), ki se bori za neodvisnost Kurdov.

Dosmrtni zapor za dva vojaška častnika

Turško sodišče je v četrtek dva vojaška častnika obsodilo na dosmrtno ječo zaradi vloge, ki sta jo odigrala v spodletelem državnem udaru julija lani. Gre za prvo sodbo v okviru največjega sodnega procesa v zgodovini Turčije. Polkovnik in major sta delala v žandarmeriji v mestu Erzurum na severovzhodu države. Žandarmerija je v času puča spadala pod vojsko, po njem pa so jo premestili pod okrilje notranjega ministrstva. Vojaka sta bila obtožena kršitve ustave.

K. S., A. V.