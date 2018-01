Turška vojska bo po čistkah letos zaposlila skoraj 43.000 ljudi

Ankaro obtožujejo pregona opozicije

3. januar 2018 ob 19:24

Ankara - MMC RTV SLO

Kot poročajo turški mediji, bo turška vojska letos zaposlila skoraj 43.000 ljudi. Zaposlovali bodo po obsežnih čistkah po poskusu udara leta 2016, v katerih je bilo odpuščenih na tisoče ljudi.

Po poskusu udara so oblasti izvedle čistke, tako v vojski kot v drugih državnih institucijah. Po julija leta 2016 je bilo odpuščenih, suspendiranih ali priprtih na tisoče ljudi, tudi javnih uslužbencev in pripadnikov varnostnih sil.

Ankara obtožuje klerika Fethullaha Gülna, ki živi v ZDA, in njegove privržence, da so poskušali izvesti državni udar, v katerem je umrlo okoli 300 ljudi. Vlada pravi, da je namen čistk in priprtij odstraniti podpornike Gülna iz državnih ustanov in drugih delov družbe, poroča Al Džazira.

Tiskovna agencija Anadolu se sklicuje na vir v vojski in poroča, da je bilo iz vojske pregnanih skupno 8.565 pripadnikov zaradi domnevnih povezav z Gülnom. Med njimi je 150 generalov in 4.630 častnikov. Pregnanih je bilo tudi 16.409 vojaških študentov zaradi obtožb o povezavah z Gülnom.

Tako turške kot mednarodne organizacije za zaščito človekovih pravic kritizirajo turške oblasti. Skupaj s številnimi evropskimi državami Ankaro obtožujejo, da so aretacije in čistke samovoljne. Vlada naj bi poskus udara uporabila kot izgovor za pregon opozicije.

B. V.