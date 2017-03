Turški in nemški zunanji minister v Berlinu o zaostrenih odnosih med državama

Erdoganova izjava razburila Berlin

8. marec 2017 ob 08:35

Berlin - MMC RTV SLO/STA

V Berlinu bo nemški zunanji minister Sigmar Gabriel gostil turškega kolega Mevlüta Cavusogluja. Vodji diplomacij bosta na sestanku razpravljala o odnosih med državama, ki so se znova zaostrili.

Odnosi so sprva zaostrili z aretacijo nemško-turškega dopisnika v Turčiji, nato pa z odpovedjo dogodkov v podporo turškemu referendumu v Nemčiji, kjer bi nastopili turški ministri. Čeprav je Cavusoglu primerjal današnjo Nemčijo z nacističnimi časi, se bo vseeno srečal z Gabrielom, s katerim bosta med drugim govorila o nedavnih odpovedanih zborovanjih turške skupnosti, piše nemška tiskovna agencija DPA.

"Ne želimo si, da bi bili naši odnosi s katerokoli državo, tudi Nemčijo, slabi, ampak če nekdo zavzame sovražno stališče proti nam, potem moramo primerno odgovoriti," je dejal Cavusoglu v torek.

Odpoved dogodkov razumljen kot napad

Turška vlada je okrepila svojo politično kampanjo za podporo referenduma o spremembi ustave, s katerimi nameravajo v državi uvesti predsedniški sistem. Med drugim so se lotili organizacije zborovanj po evropskih mestih, kjer živijo Turki. Številni so tudi v Nemčiji, a so morali v zadnjem tednu kar nekaj dogodkov, na katerih bi nastopili turški ministri, odpovedati.

Uradni razlogi za odpovedi so bili bolj kot ne logistični, a je turška vlada to razumela kot napad. Ravno v torek so zaradi požarne varnosti sprva odpovedali zborovanje v dvorani na jugu Hamburga, kjer naj bi nastopil tudi Cavusoglu. Vendar so se nato odločili, da zborovanje prestavijo pred turški konzulat, kjer je Cavusoglu nagovoril svoje sodržavljane.

Sporna Erdoganova izjava

Berlin je razburila izjava turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je prepoved zborovanj in govorov turških politikov primerjal z nacističnimi dejanji. Nemška kanclerka Angela Merkel je ostro obsodila Erdoganovo izjavo in dejala, da zanjo "absolutno ni nobenega opravičila". Ob tem je dodala, da je izjava še posebej žalostna glede na veliko povezav, ki jih imata državi, a je tudi izpostavila različna stališča Berlina in Ankare do številnih vprašanj.

Odnosi med državama so se začeli krhati potem, ko so v Turčiji prejšnji teden priprli novinarja nemškega dnevnika Die Welt Deniza Yücela, ki so ga obtožili širjenja teroristične propagande in podpore terorizmu. Dodatno pa z odpovedjo zborovanj turške skupnosti.

