Udeleženci shoda Rajoyu in Puigdemontu: "Pogovarjajta se ali odstopita!"

Množice pozivajo k umiritvi razmer in pogovorom

7. oktober 2017 ob 14:37,

zadnji poseg: 7. oktober 2017 ob 16:20

Madrid,Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Na shodih v Španiji se je zbralo več deset tisoč ljudi. Nekateri nasprotujejo neodvisnosti Katalonije, drugi pozivajo k političnemu dialogu.

V Madridu potekata vsaj dva shoda. Na enem so v ospredju španske zastave in sporočila, da je Španija boljša od njenih političnih voditeljev, da imajo radi Katalonijo in da želijo, da ostane del skupne države.

Na drugem udeleženci, oblečeni v belo, brez zastav, pozivajo k političnemu dialogu. Več deset tisoč ljudi, oblečenih v belo, se je zbralo tudi pred sedežem katalonske vlade v Barceloni. V rokah nimajo ne španskih ne katalonskih zastav, temveč transparente s pozivi k pogovorom in bele balone, Špela Novak poroča za Radio Slovenija.

Španski dnevnik El País poroča, da se je v Barceloni zbralo na tisoče ljudi, ki od španskega in katalonskega premierja, Mariana Rajoya in Carlesa Puigdemonta, zahtevajo, da s pogajanji rešita spor med katalonskimi zahtevami po neodvisnosti in španskim nasprotovanjem temu.

Udeleženci, oblečeni večinoma v belo, so voditeljema sporočili: "Pogovarjajta se ali odstopita." Na protestu, na katerega je prišla tudi barcelonska županja Ada Colau, po poročanju El Paísa ni bilo videti ne zastave zagovornikov katalonske neodvisnosti ne španske zastave.

Predsednik katalonske vlade Puigdemont je pozval k mednarodnemu posredovanju v sporu, španski premier Rajoy pa pogovore pogojuje s katalonsko opustitvijo teženj po neodvisnosti.

Španski zunanji minister proti mediaciji

"Španska vlada mora obraniti pravno državo pred regionalna vlado, ki želi izvesti državni udar," je za nemški Spiegel dejal španski zunanji minister Alfonso Dastis. Dodal je, da pri tem katalonske zahteve po mednarodnem posredovanju niso v pomoč.

Dastis je še dejal, da ima španska vlada dovolj pravnih možnosti za odgovor na razglasitev samostojnosti Katalonije, o katerih naj bi se dogovorila s strankami v španskem parlamentu, ki spoštujejo ustavo. "Vlada je odprta za razpravo o vsem morebitnih rešitvah in reformah," je še zatrdil vodja španske diplomacije.

