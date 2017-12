Ukrajina: Ugrabitelji po plačilu odkupnine izpustili analitika za bitcoin

Ni še jasno, kdo je plačal milijon dolarjev v bitcoinih

30. december 2017 ob 13:03,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 13:32

Kijev - MMC RTV SLO, Reuters

Ugrabitelji so v Ukrajini izpustili analitika za trg bitcoina Pavla Lernerja, zaposlenega v britanskem podjetju EXMO Finance, ki se ukvarja z menjavo kriptovalut, saj je nekdo v bitcoinih zanj izplačal za milijon dolarjev odkupnine.

Enega vodilnih analitikov za trg bitcoina so zamaskirani neznanci ugrabili 26. decembra, je sporočil Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Arsena Avakova, in dodal, da gre za prvi primer ugrabitve v Ukrajini, povezan z bitcoini. Ni še jasno, kdo je plačal odkupnino.

Lerner pri svojem delu ni dostopal do sredstev okoli 900.000 uporabnikov podjetja, zato platforma še naprej posluje nemoteno, je sporočilo njegovo podjetje EXMO Finance. "V tem trenutku je Pavel Lerner na varnem in ni utrpel fizičnega nasilja. Kljub temu je Pavel trenutno pod hudim stresom, zato v prihodnjih dneh ne bo dajal uradnih izjav," so še sporočili iz podjetja.

Lokalni novičarski portal Strana.ua je sicer poročal, da je analitika ugrabilo šest zamaskiranih in s pištolami oboroženih moških in ga odpeljalo z minibusom z ukradenimi registracijskimi tablicami. Kijevska policija je sicer po ugrabitvi v kijevskem predelu Obolon začela preiskavo, je povedala tiskovna predstavnica Oksana Bliščik.

J. R.