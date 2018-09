Ulice Barcelone zasedajo zagovorniki neodvisnosti Katalonije

Katalonci so močno razdeljeni

11. september 2018 ob 18:54,

zadnji poseg: 11. september 2018 ob 19:07

Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na katalonski nacionalni praznik diada, s katerim zaznamujejo obletnico dneva, ko je Katalonija v španski nasledstveni vojni leta 1714 izgubila samostojnost, se v Barceloni zbirajo podporniki neodvisne Katalonije.

Katalonski separatisti so namreč napovedali protest, na katerem bodo pozvali k ustanovitvi neodvisne republike Katalonije. Udeležbo na shodu je po navedbah organizatorjev potrdilo najmanj 460.000 ljudi, vendar bi se ga lahko udeležilo precej večje število protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki opozarjajo tudi na devet katalonskih politikov in aktivistov, ki v priporu čakajo na sojenje zaradi njihovih vlog v prizadevanju za neodvisnost Katalonije. Sojenja naj bi se začela letos. 13 nekdanjih visokih predstavnikov regije, med njimi tudi nekdanji predsednik Carles Puigdemont, je sicer obtoženih upora, zaradi česar jim grozi do 25 let zapora.

Katalonski predsednik Quim Torra je povedal, da bo pohod zaznamoval začetek "množične mobilizacije". "Vlada je odločena uresničiti republiko," je v ponedeljek zvečer pred kamerami povedal Torra. "To je narod, ki čuti in želi postati svoboden," je dodal.

Profesor politologije z univerze v Barceloni Oriol Bartomeus je pojasnil, da se bodo separatisti na ulice podali, da bi dokazali, da so "najbolj organizirana politična sila" v Kataloniji.

Ciudadanos: Zagovorniki neodvisnosti sovražijo, napadajo

Vodja liberalne stranke Ciudadanos (Državljani) v Kataloniji Inés Arrimadas je medtem protest obsodila. "Več kot polovica Katalonije danes ne more ničesar praznovati," je dejala. "Želimo diado za vse Katalonce, diado za vso Katalonijo," je dodala.

Vodja Ciudadanosa Albert Rivera, sicer rojen v Barceloni, pa je na Twitterju zapisal, da je "lobi, ki zagovarja neodvisnost", praznik prevzel in ga spremenil v "dan izključevanja, sovraštva in napada na Španijo".

Kritičen je bil tudi španski zunanji minister Josep Borrell, ki je tudi sam Katalonec. "Danes bi morali vsi Katalonci praznovati nacionalni praznik, in ne samo poziva k neodvisnosti, ki ga podpira manj kot polovica prebivalstva," je povedal.

Na tisoče ljudi že pred začetkom

Več ur pred uradnim začetkom demonstracij se je na ulicah največjega katalonskega mesta že zbralo več kot 10.000 ljudi. Oblečeni so v rdeče majice in vzklikajo gesla s pozivi k neodvisnosti in ustanovitvi republike. Protestniki vihtijo katalonske zastave, opremljeni pa so tudi s številnimi transparenti z nacionalističnimi gesli.

Separatisti že od leta 2012 na današnji nacionalni praznik pozivajo k neodvisnosti Katalonije. Nove proteste so že napovedali tudi na obletnico lanskoletnega oktobrskega referenduma.

Premier Sánchez izključuje neodvisnost

Španski premier Pedro Sánchez iz vrst socialistov je na začetku meseca predlagal pripravo referenduma o večji avtonomiji Katalonije, je pa izključil možnost glasovanja o neodvisnosti regije. Katalonski predsednik Torra je v odzivu povedal, da "je proces neodvisnosti nepovraten".

Regija s 7,5 milijona prebivalcev je neodvisnost enostransko razglasila konec oktobra 2017, potem ko je 1. oktobra izvedla referendum, na katerem so volivci podprli neodvisnost. Osrednja španska vlada je po razglasitvi neodvisnosti prevzela upravljanje regije. Politična kriza se je pomirila junija letos, ko je prisegla nova katalonska vlada, ki se je zavzela za dialog z Madridom.

Novo katalonsko vlado sicer sestavljajo stranke, ki zagovarjajo ločitev Katalonije od Španije. Julijska raziskava javnega mnenja je sicer pokazala, da 46,7 odstotka Kataloncev in Katalonk želi neodvisno Katalonijo, 44,9 odstotka pa ne.

