Ultimat hrvaškega veterana Plenkoviću prestavljen na ponedeljek zjutraj

Janjić: Predsednica podpira mojo pobudo

5. januar 2018 ob 16:22

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Vukovarski veteran Petar Janjić - Tromblon, ki je napovedal proteste sredi Piranskega zaliva, je 72-urni ultimat hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću za ureditev spora s Slovenijo podaljšal za dva dni.

Janjić je v sredo objavil pismo Plenkoviću, v katerem je zahteval, naj v 72 urah uredi spor o meji s Slovenijo, sicer bo pripeljal 100 plovil na sredinsko črto v Piranskem zalivu, da bo zaščitil hrvaško ozemlje. Protestno akcijo je poimenoval regata za Savudrijo.

V pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 je povedal, da se pripravljajo na protest ter da so časovni ultimat premierju prestavili na ponedeljek zjutraj. "Moram povedati, da hrvaški narod ne plačuje Plenkovića, da igra namizni tenis s svojim slovenskim kolegom, temveč da sprejema konkretne odločitve," je dejal Janjić.

Kot je še povedal, se je v četrtek srečal s posebnim svetovalcem za veterane hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović Antejem Deurjem ter nekaterimi hrvaškimi poslanci. Na vprašanje novinarja, ali predsednica države podpira njegovo pobudo, je odgovoril, da jo "absolutno podpira".

Dejal je, da predsednici ni zameril, ker podpore ni pokazala javno, češ da ji njena pooblastila tega ne dopuščajo. Pohvalil je njene zunanjepolitične poteze, medtem ko je ostro kritiziral Plenkovića in hrvaško diplomacijo, ker pred novo turistično sezono ne rešujejo spora s Slovenijo.

Janjić je dejal, da je v rednem stiku tudi s svojimi prijatelji iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki so po njegovih besedah prav tako nezadovoljni z obstoječim stanjem.

Janjić: Imam podporo veteranov in navijačev

Poudaril je, da nastopa kot posameznik ter da ni član nobenega hrvaškega veteranskega združenja, razen združenja hrvaških taboriščnikov srbskih koncentracijskih taborišč, a da ima podporo številnih veteranov z različnih koncev Hrvaške in tudi nekaterih skupin hrvaških nogometnih navijačev.

Če se bodo odločili za regato za Savudrijo, bodo hrvaški veterani s številnimi plovili zapluli do sredine Piranskega zaliva in oblikovali koridor, da bi pokazali nedotakljivost hrvaške državne meje. Povedal je še, da bodo znali odgovoriti na poteze slovenske policije, če bo ta posredovala.

Slovenska policija uporablja "nasilje in terorizem"

Ob tem je zavrnil trditev, da gre za poziv k nasilju. Kot je poudaril, gre za poziv k razumu, ter ocenil, da imajo pravico do samoobrambe, ker da slovenska policija uporablja "nasilje in terorizem".

Napovedal je še, da ne bodo protestirali, če bodo savudrijski ribiči sporočili, naj tega ne počnejo. Ribiči so po srečanju s predstavniki hrvaške vlade v Zagrebu v četrtek poudarili, da razumejo Janjića, a da si prizadevajo za mirno rešitev spora ter da se znajo v hrvaški Istri tudi sami braniti, če bi bilo to potrebno.

B. V.