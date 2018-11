Dodaj v

Umrl šef ruske vojaške obveščevalne službe GRU

Rusija ima tri obveščevalne službe

22. november 2018 ob 10:07

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V 63. letu starosti je umrl šef ruske vojaške obveščevalne službe (GRU) Igor Korobov. Služba je bila v zadnjih mesecih na slabem glasu, saj so jo povezovali z napadom z živčnim plinom na nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala v Salisburyju.

Korobov je bil na čelu GRU-ja dobri dve leti. Foto: Reuters

Korobov, ki je GRU vodil od leta 2016, je umrl po dolgi in hudi bolezni. Kdo ga bo nasledil na čelu GRU-ja, še ni znano. Njegov predhodnik Igor Sergun je umrl januarja 2016.

GRU je obveščevalna služba ruske vojske, ki vodi tajne mednarodne operacije. Nekateri jo obtožujejo, da je bila vpletena v tajne operacije ob priključitvi Krima leta 2014 in v vmešavanje v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Vpleteni v afero Skripal?

GRU je v zadnjih letih na precej slabem glasu zaradi nekaterih akcij v tujini, ki naj bi jih izvedel.

Zahodne države službi pripisujejo odgovornost za številne napade v tujini, med drugim za zastrupitev Skripala in njegove hčerke Julije z živčnim strupom marca v Veliki Britaniji. Korobov naj bi se zaradi primera znašel tudi pod plazom kritik ruskih oblasti. Napad na Skripalova naj bi izvedla osumljenca Aleksander Miškin in Anatolij Čepiga, ki so ji britanske oblasti imenovale kot operativca GRU-ja. Moskva vse obtožbe zanika.

Korobov se je ruski vojski pridružil leta 1973, član obveščevalne službe pa je postal leta 1985. V svoji karieri je prejel veliko nagrad in medalj. Rusko obrambno ministrstvo ga je ob smrti označilo kot "čudovitega človeka, zvestega sina Rusije in domoljuba".

Rusija ima poleg GRU-ja še dve obveščevalni službi - zvezno varnostno službo FSB in zunanjo obveščevalno službo SVR.

A. P. J.