Merklova in Kurz optimistično v sodelovanje med državama

Nestrinjanja glede solidarnosti pri priseljevanju v EU

17. januar 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 18:11

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel in avstrijski kancler Sebastian Kurz sta na srečanju v Berlinu ugotovila, da imata podobno stališče glede večine evropskih vprašanj, ne strinjata pa se glede solidarnosti držav članic pri priseljevanju v EU.

Novi avstrijski kancler je mesec dni po oblikovanju vlade prvič obiskal Berlin. Zavzel se je za okrepljeno sodelovanje med državama, "saj nista le sosedi, temveč partnerki". Merklova je po srečanju dejala, da bo novo avstrijsko vlado ocenila po njenih dejanjih, za zdaj pa vidi dobro osnovo za sodelovanje.

Kurz, ki je bil v preteklosti večkrat kritičen do migracijske politike Merklove, je poudaril, da bi državi morali skupaj sodelovati pri vzpostavljanju "močnejših meja", da bi zmanjšali vpliv nezakonitih migracij, poroča Politico. "Prepričan sem, da je rešitev begunskega vprašanja v urejeni zaščiti zunanjih meja in okrepljeni pomoči na mestu," je dejal.

Glede varovanja zunanjih meja se je s kanclerjem strinjala tudi Merklova, a je kot ključno rešitev begunske problematike navedla razvojno pomoč državam, od koder prihajajo prebežniki ter sklepanje dogovorov z njimi.

Kurz: Avstrija kot most med EU in višegrajsko četverico

Se pa kanclerja ne strinjata glede solidarnosti članic EU-ja pri priseljevanju v Evropsko unijo. Merklova je izpostavila pomen solidarnosti članic, Kurz pa je dejal, da je debata o kvotah preobširna in da se Avstriji ne more očitati, da ni solidarna. Pripomnil je, da je Avstrija tudi geografsko most in posrednik med EU-jem in višegrajsko četverico, ki večinoma zavrača begunske kvote.

Merklova in Kurz sta spregovorila tudi o Zahodnem Balkanu in se strinjala, da morajo države te regije nadaljevati pot proti Evropski uniji. Kurz je pripomnil, da mora EU še naprej širiti svoj vpliv na Zahodnem Balkanu, saj se bodo drugače tam razširili drugi vplivi, po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA naj bi imel v mislih Rusijo, Savdsko Arabijo in Turčijo.

J. R.