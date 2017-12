Kurzeva vlada prisegla, na dunajskih ulicah demonstracije

Vlada šteje 16 članov, polovica je žensk

18. december 2017 ob 07:07,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 16:11

Dunaj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Avstrija je dobila novo vlado, ki je pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza prisegla pred predsednikom države Alexandrom Van der Bellnom.

Van der Bellen je na Dunaju tretjo črno-modro koalicijsko vlado v povojni Avstriji pozval, naj spoštuje pravice manjšin in zagotavlja blaginjo vseh v Avstriji, tudi nedržavljanov. "Ravnanje z najšibkejšimi pokaže, koliko so resnično vredne naše vrednote," je dejal avstrijski predsednik. Van der Bellen je sicer pohvalil obe stranki, ker sta v koalicijskih pogovorih v preteklih tednih sodelovali in intenzivno iskali rešitve. Kot je še dejal, mora tako delovati tudi vlada. Spregovoril je tudi o tistih, ki so do desne vlade skeptični ali ji nasprotujejo. "V demokraciji je pač tako, da obstajajo različna mnenja," je dodal.

Vlado sestavljajo ljudska stranka (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ), novi kancler pa je postal 31-letni Kurz, ki je tudi edini član prejšnje vlade, ko je vodil zunanje ministrstvo. Kurz je postal najmlajši predsednik vlade v avstrijski povojni zgodovini. Kurz je julija prevzel vodenje ÖVP-ja. Leta 2013 je postal najmlajši zunanji minister v zgodovini Avstrije, zdaj pa je postal najmlajši premier v Evropi. Kljub mladosti se sicer ponaša že s kar nekaj političnimi izkušnjami, saj je že zadnjih šest let član vlade. Ko je bil star 24 let, je postal državni sekretar za integracije in je takrat veljal za najmlajšega člana kake avstrijske vlade.

Vodja FPÖ-ja Heinz-Christian Strache je postal podkancler. Strache je na čelu FPÖja od leta 2005, ko so tedaj svobodnjaki imeli le nekajodstotno podporo, letos oktobra pa so postali tretja najmočnejša stranka v državi. Strache je bil tesen sodelavec desničarskega populista Jörga Haiderja, a sta se razšla, ko je Haider leta 2005 izstopil iz stranke in ustanovil svoje Zavezništvo za prihodnost Avstrije.

V ministrski ekipi polovica žensk

Nova vlada šteje 16 članov, od tega 13 ministrov, kanclerja in dva državna sekretarja. Sedem ministrov in kancler prihajajo iz ljudske stranke, šest iz vrst svobodnjakov. Vsaka stranka ima še po enega državnega sekretarja. Ljudska stranka in svobodnjaki so končni dogovor o koaliciji dosegli v petek, dva meseca po predčasnih parlamentarnih volitvah. V novi vladi so obrambno, zunanje in notranje ministrstvo v rokah svobodnjakov, ÖVP pa je pristojen za pravosodje, finance in gospodarstvo. Zunanje bo vodila nestrankarska Karin Kneissl, notranji minister pa bo postal Herbert Kickl, ki je sicer generalni tajnik stranke, desna roka Stracheja, nekoč pa je pisal govore Haiderju.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je že čestital Kneisslovi. "Veselim se nadaljevanja tesnih dvostranskih odnosov in plodnega sodelovanja z našimi avstrijskimi prijatelji," je, kot je tvitnilo zunanje ministrstvo, še zapisal Erjavec v čestitki.

Avstrija bo pod novo vlado ostala zavezana Evropski uniji, Kurz pa je za prvo pot v tujino po imenovanju za kanclerja izbral Bruselj. Ob predstavitvi ministrske ekipe je napovedal, da državo čakajo številne spremembe. Nova vlada bo glede na predstavljen program na eni strani zategovala pas socialnih pravic za prosilce za azil in migrante, na drugi strani pa želi biti proevropsko usmerjena. Biti torej še naprej članica EU-ja, pri čemer ne bodo dovoljeni referendumi o morebitnem izstopu, hkrati pa se bo zavzemala za več pristojnosti na nacionalni ravni. Ena izmed napovedanih sprememb Kurza je, da bo v ministrski ekipi polovica žensk.

Na Dunaju protesti levičarjev proti vladi

Ob prisegi desne vlade so na več prizoriščih na Dunaju potekale demonstracije, ki se jih je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA udeležilo okoli 3.500, po navedbah nemškega DPA-ja pa 6.000 ljudi. Zaradi demonstracij je v avstrijski prestolnici močno okrepljena prisotnost policistov. Po navedbah policije so protesti potekali mirno in brez večjih izgredov, so pa povzročili prometni kaos. DPA sicer poroča o posameznih incidentih, kot so metanje paradižnikov, jajc in dimnih bomb, ter skandiranju "Nacisti ven" in "Nočemo nacističnih svinj" levičarskih protestnikov.

Predstavitev programa v sredo

Na volitvah 15. oktobra je slavil ÖVP, ki je dobil 31,5 odstotka podpore, drugi so bili socialdemokrati, dosedanji koalicijski partnerji ljudske stranke, ki so dobili 26,9 odstotka glasov. Tretji je bil FPÖ s 26 odstotki. V parlament sta se uvrstili še stranki Neos in Lista Pilz s 5,3 odstotka in 4,4 odstotka glasov podpore. V novem sklicu 183-članskega parlamenta ima tako ÖVP 62 mandatov, SPÖ 52, FPÖ 51, Neos deset in Lista Pilz osem poslancev. Nova avstrijska vlada bo v nationalratu svoj program predstavila v sredo.

Merklova bo "opazovala" politiko nove vlade

Nemška kanclerka Angela Merkel je v odzivu na novo vlado na Dunaju dejala, da bo opazovala, kakšna bo evropska politika Avstrije. Izrazila je še željo po dobrem sodelovanju s sosednjo državo. Merklova je tudi čestitala avstrijskemu kolegu Sebastianu Kurzu in poudarila, da na položaj prihaja v zahtevnem času, ko se tako od njega kot od njegove vlade veliko pričakuje. Merklova je Kurza povabila na obisk v Berlin.

Kurz v torek na "spoznavno srečanje" v Bruselj

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je izrazil prepričanje, da bo nova avstrijska vlada v EU-ju še naprej imela "konstruktivno in proevropsko vlogo". To je po njegovih besedah še posebej pomembno v času, ko se bo Evropski svet bolj neposredno ukvarjal s politično občutljivimi temami, s čimer je namignil na morebitni reformi območja evra in evropske migrantske politike. Kurz se bo s Tuskom sešel v torek v Bruslju, kar bo prva Kurzeva pot v tujino.

T. J., A. V.