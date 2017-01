Angela Merkel: Prepoved vstopa v ZDA neupravičena

Nestrinjanja s Trumpovo odločitvijo

29. januar 2017 ob 11:44,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 12:30

London - MMC RTV SLO/STA

Na ameriško prepoved vstopa za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav in prenehanje sprejemanja beguncev se je odvzala tudi nemška kanclerka, ki je potezo označila za neupravičeno.

"Prepričana je, da celo nujno potreben boj proti terorizmu ne upravičuje, da so ljudje določenega izvora ali veroizpovedi podvrženi splošnemu sumu," je v Berlinu o stališčih kanclerke dejal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert.

Kot je dodal, bo nemška vlada preučila, kakšne posledice bo imel ukrep ameriške vlade na nemške državljane z dvojnim državljanstvom in se bo, če bo treba, postavila v bran njihovim interesom. Kot je še pojasnil, Angela Merkel obžaluje Trumpovo odločitev in je to stališče izrekla tudi v sobotnem, 45-minutnem pogovoru z novim ameriškim predsednikom.

Medtem pa je nemški finančni minister Wolfgang Schäuble za nemški časnik Welt am Sonntag dejal, da je Nemčija s politiko odprtih vrat do beguncev storila napako, zaradi katere je v Nemčijo v zadnjih dveh letih prišlo več kot milijon prebežnikov. "Skušali smo izboljšati tisto, kar nam je leta 2015 ušlo izpod nadzora. A tudi politiki smo ljudje in delamo napake. A se lahko iz napak vsaj kaj naučimo," je še dejal.

Tudi London se ne strinja s Trumpom

Kot je sporočil tiskovni predstavnik britanske premierke Therese May, se uradni London ne strinja s pristopom Washingtona. Premierka, ki je ta teden kot prva tuja državnica obiskala Belo hišo, je v soboto zavrnila, da bo obsodila Trumpov ukaz o začasni prepovedi sprejemanja beguncev z vsega sveta in vstopa v ZDA za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav. Dejala je, da je Washington sam odgovoren za svojo imigrantsko politiko. Države, za katerih državljane velja prepoved vstopa v ZDA, so Irak, Iran, Libija, Somalija, Sudan, Sirija in Jemen.

Eden izmed britanskih poslancev iz konservativne stranke britanske premierke je medtem razkril, da bi mu zdaj prepovedali vstop v ZDA. V Iraku rojeni poslanec Nadhim Zahawi je na Twitterju objavil, da ima "potrditev, da bi ukaz lahko veljal zanj in za njegovo soprogo, saj sta oba rojena v Iraku", čeprav imata oba britanski potni list. Kot je dejal, zdaj z ženo ne moreta obiskati sinov, ki študirata na ameriški Univerzi v Princetonu. "Žalosten dan, ko se počutiš kot drugorazredni državljan. Žalosten dan za ZDA," je dodal.

V soboto je ameriško zunanje ministrstvo BBC-ju potrdilo, da prepoved vstopa velja za vse potnike iz omenjenih sedmih držav, tudi za tiste z dvojnim državljanstvom. "Če bo to kakorkoli vplivalo na britanske državljane, se bomo odločno obrnili na ameriško administracijo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zagotovil tiskovni predstavnik britanske premierke.

V Veliki Britaniji so se že pojavili pozivi, da bi Trumpu, ki naj bi letos na povabilo kraljice Elizabete II. obiskal Veliko Britanijo, prepovedali, da bi v parlamentu nagovoril britanske poslance, še poroča AFP.

Trudeau: Begunci dobrodošli

Odzval se je tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki je na družbenem omrežju Twitter objavil, da so v Kanadi begunci dobrodošli. "Vsem tistim, ki bežijo pred preganjanjem, nasiljem in vojno - dobrodošli v Kanadi, ne glede na svojo veroizpoved," je zapisal.

Trumpovo "darilo skrajnežem"

Iranski zunanji minister Džavad Zarif je Trumpovo odločitev o prepovedi vstopa v ZDA za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav označil za "veliko darilo skrajnežem", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Prepoved za muslimane bo v zgodovino zapisana kot veliko darilo skrajnežem in njihovim pristašem. Kolektivna diskriminacija pomaga teroristom pri pridobivanju pristašev," je še poudaril Zarif.

Iransko zunanje ministrstvo je sicer že napovedalo, da bodo delovali recipročno in bodo ameriškim državljanom prepovedali vstop v državo, pri čemer pa, kot je poudaril Zarif, odločitev Teherana v nasprotju z ZDA ni retroaktivna, tako da so vsi Američani, ki imajo veljavne vizume, dobrodošli v Iranu. V ZDA živi več kot milijon Irancev, zato pričakujejo, da bo omejitev potovanja med obema državama povzročila kaos med študenti, poslovneži in sorodniki.

B. V.