V Belorusiji protesti zaradi spornega davka na brezposelnost

Oblasti pridržale več sto protestnikov

25. marec 2017 ob 17:44

Minsk - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po vsej Belorusiji so kljub prepovedi potekali protesti, na katerih je na tisoče ljudi izrazilo nestrinjanje z uvedbo davka, ki bi obremenil brezposelne. Protesti so bili obenem tudi izraz nasprotovanja režimu predsednika Aleksandra Lukašenka.

Varnostne sile so po podatkih nevladnih organizacij pridržale več sto ljudi. Posebne enote so med drugim vdrle v prostore organizacije Vjasna v glavnem mestu Minsk in odpeljale njene sodelavce. "Pridržanih je bilo 57 ljudi, vključno s tujimi opazovalci," so zapisali na spletni strani.

Pridržane so odpeljali na policijsko postajo, kjer so jim povedali, da so "osumljeni razbojništva", jih preiskali, nato pa jih, ko je večina protestov že bila razpuščenih, v manjših skupinah znova izpustili, je povedala njihova odvetnica Anastazija Loiko.

Policija je prijela tudi voditelja opozicije in nasprotnika režima, pesnika Vladimirja Nekljajeva, ki se je ponoči z vlakom vračal iz Poljske.

Izraz nasprotovanja Lukašenku

Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti tudi, kako je policija na ulicah Minska nasilno in fizično obračunala z nekaterimi protestniki in najmanj desetimi novinarji.

Današnji protesti so bili zadnji v nizu podobnih protestov, ki so v preteklih tednih potekali proti predsedniku Lukašenku in nepriljubljenemu davku, s katerim bi obdavčili vse, ki so brezposelni več kot šest mesecev. Lukašenko, ki velja za "zadnjega evropskega diktatorja" in vlada Belorusiji z železno roko že četrt stoletja, je uvedbo davka, znanega kot "davka na družbene parazite", letos začasno zamrznil, a zavrnil možnost, da bi ga povsem odpravil. Prepričan je namreč, da bo davek prispeval k večji disciplini med tistimi, ki zavračajo delo. Protestniki nasprotno menijo, da kaznuje tiste, ki ne morejo najti službe.

Lukašenko je ta teden obtožil "notranje prevratnike", da s pomočjo iz tujine podprtih borcev kujejo zaroto za njegovo strmoglavljenje. "Nekdo skuša podžgati situacijo in zato uporablja naše ničvredneže," je dejal.

Belorusko približevanje Zahodu

Belorusija je zadnji dve leti v recesiji, tako zaradi gospodarskega stanja v Rusiji kot zaradi padca cen nafte.

V Belorusiji 25. marca sicer že tradicionalno potekajo protesti proti Lukašenku. Opozicija namreč na ta dan praznuje "dan svobode", s čimer se spominjajo 25. marca 1918, ko je bila po prvi svetovni vojni prvič razglašena neodvisna beloruska republika, ki pa je obstajala vsega deset mesecev, preden je oblast prevzela komunistična vlada.

Kot poroča Reuters, ni še jasno, kako bo zatrtje protestov vplivalo na odnose z beloruskimi sosedami. Lukašenko si ob ohlajevanju odnosov z Rusijo skuša prizadeva izboljšati odnose z Zahodom - v ta namen je med drugim sprostil vizumsko regulacijo in pomilostil več političnih zapornikov, EU pa je v zameno odpravil sankcije proti Belorusiji.

K. S.