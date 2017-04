V delu Kolumbije predsednik Santos razglasil izredne razmere

Število mrtvih narašča

4. april 2017 ob 09:51,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 10:28

Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je v mestu Mocoa na jugozahodu države zaradi zemeljskih plazov razglasil gospodarske, družbene in ekološke izredne razmere.

Število smrtnih žrtev zaradi plazov, ki jih je sprožilo obilno deževje, je medtem še naraslo. Po uradnih podatkih je tako umrlo 273 ljudi, 262 pa jih je bilo ranjenih. Reuters sicer poroča, da je umrlo 262 ljudi. Med mrtvimi je umrlo tudi do 43 otrok. Do zdaj je bilo identificiranih sicer le 45 trupel.

Pogrešanih je še okoli 220 ljudi. Pri Rdečem križu poudarjajo, da je še upanje, da bodo pogrešane našli, saj še ni minilo 72 ur, v okviru katerih še obstaja možnost, da bi našli preživele. Pri iskanju sodeluje več tisoč ljudi. Reševalna akcija se nadaljuje.

Medtem številna trupla, zavita v bele rjuhe, ležijo na tleh mrtvašnice, oblasti pa jih želijo čim prej pokopati, saj se želijo izogniti morebitnemu širjenju bolezni. Vlada bo začela tudi cepiti proti nalezljivim boleznim, poroča Reuters.

Santos krivi podnebne spremembe

Predsednik Santos, ki je že tretji dan zapored obiskal prizadeto območje, je za katastrofo okrivil podnebne spremembe. Kot je dejal, je na območju v samo eni noči padlo za tretjino dežja, kot ga sicer pade v mesecu dni. Drugi krivijo krčenje gozdov na okoliških gorah, kjer namreč ni dovolj dreves, da bi preprečil plazove, ki jih sproži voda.

Predsednik je napovedal začetek obnove, a opozoril, da bodo v državi padavine do junija. Na območju je razglasil gospodarske, družbene in ekološke izredne razmere, da bi dosegel sprostitev sredstev iz skladov, potem ko je na območju že razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja in varnosti.

Vlada je za najnujnejše humanitarne potrebe namenila okoli 13,9 milijona ameriških dolarjev, je še dejal. Družine umrlih bodo prejeli pomoč v vrednosti 6.400 dolarjev, država pa bo krila stroške zdravljenja in pogreba, poroča Reuters.

Prizadetih 45.000 ljudi

Katastrofa je prizadela okoli 45.000 prebivalcev okrožja Putumayo v Mocoi. Zemeljske plazove so v petek povzročili narasla reka Mocoa in njeni trije pritoki. Deroča voda je odnesla hiše, mostove, vozila in drevesa. Kot je dejal guverner okrožja Putumayo Sorrel Aroca, takšne tragedije na tem območju ne pomnijo.

Iskanje pogrešanih in odstranjevanje ogromne količine naplavin organizira krizna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki lokalnih oblasti, vojska, policija in reševalne ekipe.

Najhujša naravna katastrofa v Kolumbiji je bil sicer izbruh ognjenika leta 1985, ki je sprožil zemeljski plaz, ki je uničil mesto Armero. Umrlo je 25.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

