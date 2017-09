V dvojnem napadu na jugu Iraka več kot 70 mrtvih

Število mrtvih lahko zaradi poškodb še naraste

14. september 2017 ob 21:24

Nasirija - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V strelskem napadu in eksploziji avtomobila bombe je bilo v pokrajini Dikar na jugu Iraka blizu mesta Nasirija ubitih najmanj 74 ljudi, okoli 100 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Neznani napadalci so najprej s strelnim orožjem in granatami napadli goste v restavraciji ob avtocesti, eden od napadalcev je nosil eksplozivni jopič in se razstrelil, nato pa je razneslo avtomobil bombo ob nadzorni točki nedaleč stran, je sporočil policijski načelnik Ali Abdul Husain.

V napadih je bilo poleg 74 mrtvih še 93 ranjenih. Oblasti so pred tem opozorile, da bi se lahko število žrtev povečalo, saj so bili številni ranjenci v kritičnem stanju. Med žrtvami je tudi deset iranskih romarjev.

Odgovornost za napada je prevzela skrajna skupina, samooklicana Islamska država, je poročala tiskovna agencija Amak, ki je povezana s to teroristično organizacijo.

IS izgublja nadzor v Iraku

T. i. Islamska država je v zadnjem času v Iraku doživela vrsto porazov. Iraške varnostne sile so julija prevzele nadzor nad Mosulom, utrdbo te skrajne skupine na severu Iraka. Islamska država ima še vedno v rokah mesto Havidža v pokrajini Kirkuk in območja na zahodu pokrajine Anbar.

J. R.