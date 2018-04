V eksploziji na jugu Gaze umrli štirje Palestinci

Na petkovih protestih nova smrtna žrtev

14. april 2018 ob 16:19

Rafa - MMC RTV SLO, Reuters

V eksploziji na jugu Gaze v pokrajini Rafa so umrli štirje Palestinci. Zdravstveni delavci na območju trdijo, da je eksplozijo povzročil tankovski izstrelek izraelske vojske, ta pa odgovornost zanika.

Tamkajšnji prebivalci so četverico v bolnišnici identificirali kot člane militantnega gibanja Islamski džihad, vendar skupina še ni uradno potrdila smrti svojih članov. Reševalne službe na območju vzhodno od mesta Rafa, ki leži tik ob meji z Egiptom, oskrbujejo ranjence, poroča izraelski dnevnik Haaretz.

"Ne vemo za noben izraelski napad na območju," je vojaško posredovanje zanikal tiskovni predstavnik izraelske vojske in dodal, da vojska preiskuje možnost, da je bilo streljanje "nesreča pri delu".

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bil v petkovih protestih ubit en človek, 969 je bilo ranjenih, med njimi 233 s pravimi naboji, 419 so jih sprejeli v bolnišnico. Med ranjenimi je bilo tudi 20 žensk in 67 mlajših od 18 let.

Po navedbah izraelske vojske je v petek okoli 10.000 ljudi protestiralo na petih mestih ob izraelsko-palestinski meji. Po njihovih trditvah naj bi protestniki poskušali prečkati mejo in izraelske vojake napadali z razstrelivom.

V treh tednih protestov je skupno z včerajšnjo in današnjimi žrtvami umrlo že 39 Palestincev, več tisoč je bilo ranjenih. Protesti, na katerih Palestinci zahtevajo pravico do vrnitve na svoje zgodovinske domove na območjih, ki jih je Izrael zasedel od leta 1948 naprej, bodo trajali do 15. maja.

Izrael palestinskim beguncem in njihovim potomcem iz leta 1948, ki jih je po podatkih Združenih narodov trenutno okoli pet milijonov, ne priznava pravice do vrnitve na svoje domove, ki so zdaj na ozemlju Izraela, ali odškodnine, kot jim jo zagotavlja mednarodno pravo. Velik del beguncev že desetletja živi v taboriščih v sosednjih Libanonu, Jordaniji in Siriji, pa tudi v Gazi, na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu.

V Gazi na območju, velikem 365 kvadratnih kilometrov, živi dva milijona Palestincev, izmed katerih je 70 odstotkov beguncev ali njihovih potomcev iz leta 1948.

Izraelska in egiptovska blokada

Gaza je pod izraelsko okupacijo vse od leta 1967. Leta 2005 je Izrael sicer od tam umaknil nekaj tisoč judovskih naseljencev, nezakonitih naselbin in vojsko, a ohranja nadzor nad mejami Gaze, njenim zračnim prostorom in ozemeljskimi vodami ter izvaja blokado ozemlja, s čimer popolnoma nadzira pretok Palestincev in dobrin prek meje, kar opravičuje z varnostnimi razlogi.

Blokado nad Gazo izvaja tudi Egipt, ki ohranja njeno zahodno mejo neprodušno zaprto.

J. R.