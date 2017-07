V Iraku aretirana radikalizirana evropska najstnica pogrešana Nemka

Iz vasi pri Dresdnu izginila julija lani

22. julij 2017 ob 18:36

Dresden/Mosul - MMC RTV SLO

Nemške oblasti so potrdile, da je prejšnji teden aretirana evropska najstnica, ki se je v Iraku borila na strani Islamske države, pogrešana nemška 16-letnica Linda Wenzel.

Wenzlova je izginila neznano kam iz svoje domače vasi Pulsnitz blizu Dresdna julija lani, njeni starši pa jo iščejo že leto dni. Svojim staršem je dejala, da bo konec tedna preživela pri prijateljici, a je namesto tega iz Frankfurta poletela v Carigrad, od tam pa prek Sirije v Irak.

Nemške oblasti menijo, da se je spreobrnila v Islam potem, ko se je prek družabnih omrežij spoznala s privrženci Islamske države, ki so jo nagovorili, naj se jim pridruži. Staršem je sicer povedala, da jo vse bolj zanima islam, niso pa vedeli, da se je spreobrnila, čeprav jim je med muslimanskim postnim mesecem ramazanom dejala, da je na dieti. "Temu nismo pripisovali kakšnega večjega pomena, celo Koran smo ji kupili," je povedala njena mama Katharina.

Pomaga ji veleposlaništvo

Dresdenski tožilec Lorenz Haase sicer ne želi potrditi poročil, da se je dekle borilo za IS. "Naši podatki se zaključijo z dekletovim prihodom v Carigrad pred letom dni," je povedal medijem. Policija je namreč pod žimnico v njeni sobi našla potrdila za dve letalski vozovnici - od Dresdna do Frankfurta in od Frankfurta do Carigrada. Poleg tega so našli še molitveno preprogo in tablični računalnik z več sto fotografijami.

Kot poroča Guardian, Wenzlovi v Iraku zdaj pomaga tamkajšnje nemško veleposlaništvo.

Ugibanja, da so pogrešano Wenzlovo našli v Mosulu, so se sicer pojavila že prejšnji konec tedna, ko so iraške oblasti objavile posnetek zaprašenega belopoltega, v dolgo črnino oblečenega dekleta, ki so jo potegnili iz predorov pod ruševinami starega dela mesta. Nemški mediji so poročali, da gre za Lindo W., kar so oblasti danes potrdile.

Zabarikadirana z 20 ženskami

Iraške sile so dekle označile za "sovražno ostrostrelko", ki se je v predore zabarikadirala z 20 drugimi ženskami, od katerih so nekatere nosile samomorilske pasove, druge pa so bile oborožene s strelnim orožjem. Ob Nemki so bile še privrženke IS-a iz Rusije, Turčije, Kanade, Libije in Sirije. Iraške oblasti so ob tem sporočile, da je nemško dekle prek družabnega omrežja rekrutiral arabski pripadnik IS-a.

V zadnjih letih je Nemčijo zapustilo na stotine Nemcev, vključno z več dekleti, da bi se pridružili IS-u v Siriji in Iraku. Nekateri od njih so bili ubiti v spopadih in samomorilskih napadih, spet drugi so se vrnili v Nemčijo, za tretjimi pa se je izgubila vsaka sled.

Po poročanju Spiegla so v iraškem zaporu še štiri Nemke, ki so se v zadnjih letih pridružile IS-u, tudi njih pa so že obiskali nemški diplomati. V Iraku jim sicer kot pripadnicam militaristične skupine preti smrtna kazen. Ena od zaprtih Nemk ima maroške korenine, druga pa prihaja iz Čečenije.

K. S.