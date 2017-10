Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vsak dan za kakšno spolno prenosljivo boleznijo zboli milijon in pol Zemljanov. Foto: Reuters Dodaj v

V Italiji za 400 odstotkov več primerov sifilisa kot leta 2000

Naraščanje spolno prenosljivih bolezni po Evropi

23. oktober 2017 ob 12:25

Rim - MMC RTV SLO, STA

Spolno prenosljive bolezni so v Italiji v porastu, tako se je na primer število primerov sifilisa od leta 2000 povečalo za kar 400 odstotkov, opozarjajo italijanski bolnišnični dermatologi.

Bolnišnični dermatologi so zato na svojem letnem kongresu pozvali k večji uporabi kondomov. Med mladimi je število bolnikov z virusom HIV stabilno, opažajo pa poskok v številu novih okužb med tistimi, ki so starejši od 50 let.

Na svetu vsak dan za kakšno spolno prenosljivo boleznijo zboli kar milijon in pol ljudi. Po podatkih italijanskega zavoda za zdravje je okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi v naši zahodni sosedi vedno več. Če so še leta 2006 opazili 3.500 okužb s spolno prenosljivimi boleznimi, so jih leta 2013 že 6.500.

Na ravni celotne Evrope narašča tudi število primerov gonoreje.

A. P. J.