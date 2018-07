V izraelskih zračnih napadih na Gazo ubita še dva najstnika

Izraelske sile dva najstnika ubila tudi v petek

14. julij 2018 ob 21:39

Gaza - MMC RTV SLO

Izrael je v zračnih napadih na Gazo ubil najmanj dva najstnika, 15-letnega Amirja Al Nimro in 16-letnega Luaja Kahila. Gre za največje izraelske napade na Gazo, izvedene podnevi, od izraelske ofenzive leta 2014.

Fanta sta bila ubita v napadih na središče mesta Gaza. Še 12 ljudi je ranjenih. Še dva človeka sta bila ranjena v prejšnjih zračnih napadih, kar pomeni, da je ranjenih skupno 14 ljudi.

Al Džazira navaja očividce, ki pravijo, da je trg Al Kutaiba, ki je bil napaden, blizu parka, ki ga ob koncih tedna pogosto obiskujejo družine, še posebej v poletnih mesecih. "Zato je bilo v zadnjem napadu poškodovanih toliko civilistov," je dejala tamkajšnja novinarka Maram Humaid.

Izraelska vojska je na družbenem omrežju Twitter potrdila, da je napadla "visoko stavbo", in sporočila, da je njene prebivalce "opozorila", naj jo evakuirajo. Vojska je sporočila, da je pred tem napadla več položajev palestinskega gibanja Hamas po izstrelitvi več kot 30 raket proti Izraelu.

Do izstrelitve teh raket je prišlo nekaj ur po tem, ko je izraelska vojska v petek ubila dva Palestinca, 15-letnika in 18-letnika, in ranila na stotine protestnikov blizu ograje, ki jo je Izrael postavil ob Gazi.

Tiskovni predstavnik Hamasa Favzi Barhum je dejal, da je to gibanje izstrelilo rakete na Izrael "kot odgovor na izraelske zračne napade". "Zaščita in obramba našega ljudstva je nacionalna dolžnost in strateška odločitev," je dejal Barhum.

Izraelska vojska je sporočila, da so njena letala napadla "poslopja, ki se uporabljajo za pripravo zažigalnih terorističnih napadov, in Hamasova poslopja za teroristično urjenje". Zadeli so tudi dva predora in drugo infrastrukturo, je sporočila vojska.

Več kot 100 dni protestov in 138 ubitih

V Gazi že več kot 100 dni potekajo vsakotedenski množični protesti proti izraelski več kot polstoletni vojaški okupaciji z zahtevami po pravici beguncev in njihovih potomcev do vrnitve na njihove domove v Izraelu, s katerih so bili pregnani leta 1948.

Od začetka protestov 30. marca so izraelske sile ubile najmanj 138 Palestincev, več tisoč pa so jih ranile, okoli 4.000 tudi s pravim strelivom.

V Gazi živi več kot dva milijona ljudi, območje pa je veliko le 365 kvadratnih kilometrov. Al Džazira spominja, da se Gazo označuje za "največji zapor na prostem na svetu". Gaza je pod izraelsko okupacijo od leta 1967, pod njegovo (in delno egiptovsko) zaporo pa je od leta 2007.

Izrael ohranja nadzor nad zračnim prostorom Gaze, njenimi mejami in ozemeljskimi vodami. Ob tem redno izvaja vojaške operacije, tudi obsežne, znotraj njenega ozemlja.

Leta 2014 so izraelske sile v ofenzivi ubile najmanj 2.251 Palestincev v Gazi, večinoma civilistov. Takrat je bilo na izraelski strani ubitih najmanj 66 izraelskih vojakov in šest civilistov, še poroča Al Džazira.

B. V.