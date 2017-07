Napad na iraško veleposlaništvo v Kabulu, odgovornost prevzel IS

Od januarja do junija letos umrlo 1.662 civilistov

31. julij 2017 ob 13:33

Kabul - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Pred iraškim veleposlaništvom v Kabulu se je razstrelil samomorilski napadalec, nato pa je nekaj napadalcev vdrlo v prostore veleposlaništva in začelo streljati.

Eden izmed napadalcev se je razstrelil pred vratmi veleposlaništva v soseski Šar e Nav v središču mesta, štirje drugi pa so nato vdrli v stavbo. Ob tem sta umrla dva afganistanska varnostnika veleposlaništva.

Še vedno spopadi

Na kraju dogodka so posebne enote afganistanske policije in več reševalnih vozil. Z območja napada so evakuirali civiliste, iraško zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da so vodjo veleposlaništva umaknili na varno na veleposlaništvo Egipta, dva člana osebja pa še skušajo pripeljati na varno.

Na območju je še vedno slišati strele.

Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska držav. Policija je potrdila napad in dodala, da drugih podrobnosti še nimajo.

To je prvi napad na iraško veleposlaništvo v afganistanski prestolnici, ki v zadnjem času doživlja pogoste smrtonosne napade. Po podatkih Združenih narodov je v prvi polovici leta v Afganistanu umrlo 1.662 civilistov, okoli petina vseh v Kabulu.

A. P. J.