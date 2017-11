V Madridu devet nekdanjih katalonskih ministrov. Priporni nalog za Puigdemonta?

Odvetnik Baekart: "Puigdemont bo sodeloval s španskimi in belgijskimi oblastmi"

2. november 2017 ob 11:00

Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na zaslišanje v Madridu je prišlo devet izmed štirinajstih odstavljenih članov katalonske vlade. Med njimi ni predsednika Carlesa Puigdemonta, za katerega je predsednik španskega vrhovnega sodišča izjavil, da "če ne bo prišel na zaslišanje, bi bilo normalno, da bi zanj izdali evropski priporni nalog".

Med tistimi, ki so prišli na sodišče, je tudi odstavljeni podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras. Prišla je tudi odstavljena ministrica za javno upravo Meritxell Borras, ki je skupaj s Puigdemontom in nekaterimi drugimi ministri odšla v Bruselj, pa tudi nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell.

Pred sodiščem se je po poročanju Guardiana zbralo nekaj podpornikov katalonske neodvisnosti, ki so vzklikali "Svoboda!" in "Ni nas strah!". Na drugi strani ceste pa je množica pristašev enotne Španije vzklikala "Strahopetci" in "V zapor".

Bekaert: "Vzdušje ni pravo"

V Puigdemontovem imenu se je javil njegov belgijski odvetnik Paul Bekaert, ki je dejal, da bo odstavljeni predsednik katalonske vlade "sodeloval tako s španskim kot z belgijskim pravosodjem". Bekaert je dodal, da njegov varovanec ni prišel na zaslišanje, ker "vzdušje ni pravo, zato je bolje imeti nekaj distance". V torek je Belgijec izjavil, da se Puigdemont še ne bo vrnil v Španijo, saj obstaja velika verjetnost, da bi ga tam pridržali. Predlagal je, da ga zaslišijo v Bruslju.

Predsednik španskega vrhovnega sodišča Carlos Lesmes je po tem, ko se Puigdemont ni pojavil v sodni dvorani, izjavil: "Če se ne odzove na poziv sodišča za zaslišanje, je tako v Španiji kot v kateri koli drugi državi Evropske unije običajno, da se zanj izda priporni nalog".

Kot je znano, je špansko tožilstvo odstavljenega katalonskega predsednika in člane vlade v ponedeljek obtožilo netenja upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev. Za očitana dejanja jim grozi do 30 let zapora. Uradna obtožnica proti njim še ni bila vložena, o tem se bo sodnik odločil po zaslišanju.

Špansko ustavno sodišče je v torek razveljavilo tudi deklaracijo o samostojnosti Katalonije, predstavnike katalonskega parlamenta pa opozorilo, da morajo zaustaviti vsako pobudo, ki bi se nanašala na izvajanje deklaracije.

