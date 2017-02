V Maleziji aretirali osumljenko umora polbrata Kim Džong Una

Seul: Umor polbrata bi bil nov dokaz brutalnosti severnokorejskega režima

15. februar 2017 ob 08:48,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 11:18

Kuala Lumpur, Seul - MMC RTV SLO

Medtem ko v Maleziji še niso potrdili identitete na letališču ubitega Korejca, pa je Južna Koreja potrdila, da je bil ubit polbrat severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

"Naša vlada je prepričana, da je bil umorjeni Kim Džong Nam," je dejal Čung Džun Hi, tiskovni predstavnik južnokorejskega ministrstva za združitev, ki je pristojno za odnose med Korejama. Južnokorejska televizija Čosu, ki se je sklicevala na več vladnih virov v Seulu, je v torek poročala, da sta 45-letnega polbrata severnokorejskega voditelja na letališču v Kuala Lumpurju v ponedeljek ubili neznani ženski z zastrupljenimi iglami, ki sta nato pobegnili s taksijem.

Medtem so v Maleziji aretirali žensko, ki je osumljena povezave z umorom polbrata severnokorejskega voditelja. Aretirali so jo na letališču v malezijski prestolnici, imela pa naj bi vietnamske dokumente, poroča BBC.

Umrl med prevozom v bolnišnico

Policija v Maleziji proučuje posnetke varnostnih kamer na letališču, kjer sta ob Namu videni dve ženski. Neimenovani ameriški vladni viri so sicer zatrdili, da sta ga zastrupili severnokorejski agentki. Motiv atentata in identiteti napadalk niso znani. Kim Džong Nam je umrl med prevozom v bolnišnico, pred smrtjo pa naj bi dejal, da je bil napaden s kemičnim razpršilom.

"Uslužbencu pri odhodih je povedal, da ga je nekdo od zadaj zgrabil za obraz in ga poškropil z neko tekočino. Prosil je za pomoč in takoj so ga poslali na kliniko na letališču. Takrat je tožil zaradi glavobola in je bil komaj pri zavesti," je pojasnil predstavnik malezijske policije Fadzil Ahmat.

Potoval pod imenom Kim Čol

Južnokorejski premier in vršilec dolžnosti predsednika Hvang Kjo An je dejal, da če bo ugotovljeno, da je za atentat odgovoren Pjongjang, bo to nova potrditev "brutalnosti in nehumanosti režima Kim Džong Una". Nam je bil napaden, ko se je pripravljal na polet v Macao, kjer je živel večino časa, potem ko je bil leta 2001 izgnan iz Severne Koreje. Kot je med zaslišanjem priznal severnokorejski vohun, ki ga je Južna Koreja zaprla leta 2012, so Nama večkrat skušali ubiti, a ga je varovala Kitajska.

Načelnik malezijske policije Datuk Sri Abu Samad je povedal, da preiskava še vedno poteka, identitete Nama pa ni potrdil. Potoval je pod drugim imenom. V potnem listu je navedeno ime Kim Čol in rojstni datum 10. maj 1971, Nam pa je bil v Pjongjangu rojen 10. junija 1970. Na poročila, da je Severna Koreja zahtevala izročitev trupla, pa je dejal, da ni bila podana nobena uradna zahteva.

T. J.