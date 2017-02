Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kim Džong Nam je bil ubit na letališču v Kuala Lumpurju. Foto: Reuters Kim Džong Un naj ne bi imel težav z likvidacijami svojih nasprotnikov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Maleziji ubili polbrata Kim Džong Una - stoji za atentatom Severna Koreja?

Za umorom naj bi stali severnokorejski agentki

14. februar 2017 ob 14:48

MMC RTV SLO/STA/Reuters

V Maleziji so ubili polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Južnokorejski mediji poročajo, da sta 45-letnega Kim Džong Nama na letališču v Kuala Lumpurju zastrupili severnokorejski agentki, kar pa je težko neodvisno potrditi.

Iz malezijske policije so potrdili le, da so na letališču našli bolnega Severnokorejca, starega okoli 40 let, moški pa je med prevozom v bolnišnico umrl. Njegove identitete niso potrdili. Tako južnokorejska agencija Yonhap kot Reuters se pri poročanju sklicujeta na južnokorejske vladne vire.

Južnokorejska televizija Chosun je poročala, da sta Nama na letališču ubili neznani ženski z zastrupljenimi iglami, ki sta pobegnili s taksijem.

Padel v nemilost očeta

Kim Džong Nam je bil najstarejši sin pokojnega Kim Džong Ila, ki je Severni Koreji vladal od leta 1994 do svoje smrti leta 2011. Svoj čas je veljal za najverjetnejšega severnokorejskega voditelja, a se je znašel v nemilosti očeta, potem ko je leta 2001 s ponarejenim potnim listom neuspešno poskušal vstopiti na Japonsko in obiskati Disneyland. Odtlej je živel v izgnanstvu, večinoma v Macau, vodenje Severne Koreje pa je po smrti očeta leta 2011 prevzel Kim Džong Un.

Kim Džong Nam je znan kot zagovornik reforme Severne Koreje, pred časom pa je za nek japonski časnik dejal, da nasprotuje prenosu oblasti po načelu dinastij.

Citirali so ga tudi v knjigi iz leta 2012, da meni, da njegovemu mlajšemu bratu primanjkuje vodstvene sposobnosti, da nasledstvo ne bo delovalo ter da je Severna Koreja nestabilna in potrebuje gospodarsko reformo v slogu Kitajske. BBC poroča, da so Nama v preteklosti že večkrat skušali ubiti, severnokorejski vohun, ki ga je Južna Koreja zaprla leta 2012, pa naj bi priznal, da je skušal izvesti atentat nanj.

Če bo njegova smrt potrjena, bo Kim Džong Nam najvišji predstavnik, ki je umrl v času režima Kim Džong Una po usmrtitvi voditeljevega strica Džang Song Tsaeka decembra leta 2013.

K. S.