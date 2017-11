V napadu na mošejo na Sinaju ubitih 200 ljudi, več kot 100 je ranjenih

Na območju je dejavna samooklicana Islamska država

24. november 2017 ob 14:57,

zadnji poseg: 24. november 2017 ob 15:43

Al Ariš - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Oboroženi napadalci so napadli mošejo na Sinaju na severu Egipta in po zadnjih podatkih ubili 200 ljudi, več kot 100 je ranjenih.

Število mrtvih se neprestano veča, zadnje številke pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavila egiptovska državna televizija. Napadena je bila mošeja Al Ravda, ki leži zahodno od mesta Al Ariš, tarča pa so bili verniki med petkovimi molitvami, poroča egiptovska televizija Nile News.

Nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na varnostne vire, poroča, da so napadalci podstavili razstrelivna telesa okoli mošeje in jih sprožili, ko so verniki začeli po končanih molitvah zapuščati prizorišče, nato pa so začeli po ljudeh še streljati.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Mošeja naj bi bila znano zbirališče sufijev, mistične veje islama, poroča francoska tiskovna agencija AFP. T. i. Islamska država (IS), ki je dejavna na Sinajskem polotoku, sufije označuje za krivoverce. Predvsem pa so džihadisti napadali kristjane. V napadih na cerkve na Sinaju in drugod po državi so jih ubili več kot sto. Napadajo tudi beduine na Sinajskem polotoku. Obtožujejo jih sodelovanja z egiptovsko vojsko.

Egiptovske sile se na tem območju bojujejo s pripadniki IS-ja, ki so tam dejavni vse od vojaškega udara v Egiptu leta 2013, ko je vojska odstavila tedanjega islamističnega predsednika Mohameda Mursija.

V državi so že razglasili tridnevno žalovanje za žrtvami napada, še poroča DPA.

