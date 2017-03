Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ranjenih naj bi bilo pet ljudi, poročajo nemški mediji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V napadu s sekiro v Düsseldorfu pet ranjenih

Ozadje napada še ni znano

9. marec 2017 ob 23:09

Düsseldorf - MMC RTV SLO

Na železniški postaji v Düsseldorfu v Nemčiji je moški s sekiro ranil več ljudi. Ozadje napada za zdaj ni znano, policija pa naj bi prijela vsaj enega osumljenca, poroča nemška tiskovna agencija.

Ranjenih naj bi bilo najmanj pet ljudi, eden naj bi bil huje poškodovan. Policija podrobnosti o storilcu in ozadju napada, ki se je zgodil okoli 21. ure, še ne razkriva. BBC sicer poroča, da so aretirali dva človeka in da policija ni izključila možnosti, da je napadalcev več, vendar pa za zdaj ne kaže na to, je dejal tiskovni predstavnik policije.

Železniško postajo so evakuirali in zaprli, na kraj dogodka pa je prispelo več policistov in reševalnih vozil, poroča STA, ki se sklicuje na nemško agencijo DPA. Gre za eno glavnih železniških vozlišč, skozi katero dnevno migrira okoli četrt milijona potnikov.

A. K. K.