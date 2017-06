V nesreči ladje na kolumbijskem jezeru najmanj šest mrtvih

Ladja je bila že dvakrat v težavah

26. junij 2017 ob 08:27

Guatapé - MMC RTV SLO

Na jezeru na severozahodu Kolumbije blizu mesta Guatapé je potonila ladja, pri čemer je umrlo najmanj šest ljudi, 16 pa jih je še vedno pogrešanih. Rešenih je bilo sicer 133 ljudi.

Na krovu je bilo skupaj okoli 170 ljudi. BBC navaja očividca Juana Quiroza, ki je dejal, da je ladja potonila v manj kot petih minutah. Čolni so hitro prišli na pomoč in reševali ljudi iz vode in ladje, kasneje pa so se v reševalno akcijo vključili tudi vojaški helikopterji in potapljači. Nekateri preživeli so se pritoževali, da niso prejeli rešilnih jopičev. Več kot 20 ljudi je bilo odpeljanih v bolnišnico v Guatapéju.

Ladja je bila v času nesreče zelo blizu pristanu. Ni sicer jasno, ali je razlog za nesrečo mehanska okvara, preveliko število ljudi na krovu, ali kaj tretjega. Lokalni prebivalci so dejali, da se je ladja potopila že dvakrat, a je bila popravljena. Kraj nesreče si je ogledal tudi kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos.

B. V.