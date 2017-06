Kolumbija: Eksplozija bombe v trgovinskem centru zahtevala tri smrtne žrtve

Gverilska skupina Farc obsodila dejanje

18. junij 2017 ob 13:33

Bogota - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V eksploziji bombe v toaletnih prostorih natrpanega nakupovalnega središča Andino v kolumbijski prestolnici Bogota so umrle najmanj tri ženske, še devet je ranjenih.

Nakupovalno središče Andino v elitni četrti mesta so po eksploziji evakuirali. Policija je sporočila, da je bila bomba nameščena v kotliček stranišča v ženskih toaletnih prostorih v drugem nadstropju zgradbe.

Predsednik Kolumbije Juan Manuel Santos je obsodil napad in obljubil obsodbo storilcev. "Ne bomo dopustili, da nas terorizem preplaši," je povedal v govoru v nakupovalnem središču in dodal, da se morajo prebivalci Bogote počutiti varne in zaščitene.

Po navedbah župana mesta Enriqueja Penalose začetna preiskava jasno kaže, da je šlo za teroristični napad.

Med žrtvami Francozinja in Kolumbijki

Ena od ubitih žensk je 23-letna Francozinja, ki je delala kot prostovoljka v lokalni šoli. Drugi žrtvi sta Kolumbijki, stari 27 in 31 let, navajajo zdravniški viri.

Na generalnem državnem tožilstvu so pojasnili, da so primer že zaupali tožilcu iz ekipe za boj proti terorizmu.

V zadnjem desetletju se je varnost v kolumbijski prestolnici precej izboljšala. Policija in vojska sta poostrili nadzor in na ulice poslali več oboroženih pripadnikov. V preteklosti so na vhodim v nakupovalna središča preverjali vsako stranko.

Farc obsodil napad

Konflikt med kolumbijsko vlado in levičarskimi gverilci je že večkrat vodil do smrtonosnih terorističnih napadov v Bogoti. Ena od največjih uporniških skupin v državi Farc, je sicer lani po več kot 50 letih konflikta pristala na mirovni dogovor.

Vodja Farca Rodrigo Londono je medtem obsodil napad. "Solidarnost z žrtvami v Bogoti. To dejanje so lahko zagrešili samo tisti, ki želijo zapreti poti k miru in spravi," je tvitnil Londono.

Tudi zadnja levičarska gverilska skupina Državna osvoboditvena vojska (ELN) je dejanje obsodila. "Delimo bolečino in smo solidarni z žrtvami," so zapisali v tvitu in dodali, da bi država morala z natančno preiskavo najti odgovorne.

Februarja je sicer ELN prevzela odgovornost za bombni napad v areni za bikoborbe v Bogoti, v kateri je umrl policist, ranjenih pa je bilo več kot 20 ljudi.

Oblasti sumijo Zalivski klan

Oblasti so sporočile, da so prejele več groženj z napadom s strani t. i. Zalivskega klana, desničarske paravojaške skupine, ki se ukvarja s preprodajo drog.

J. R.