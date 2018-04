V novih protestih v Gazi Izrael ubil še devet Palestincev, tudi novinarja

Palestinci zahtevajo vrnitev na domove, od koder so bili pregnani

7. april 2018 ob 12:03

Gaza - MMC RTV SLO, STA

Palestinci v Gazi so teden dni po smrtonosnih protestih, ko je Izrael ubil 20 ljudi in jih okoli 1.500 ranil, nadaljevali demonstracije. Izraelske sile so tudi tokrat streljale na protestnike. Ubile so najmanj devet ljudi, tudi novinarja in 16-letnega najstnika.

V petek naj bi v bolnišnice prepeljali 1.354 ljudi, je sporočilo zdravstveno ministrstvo v Gazi, kjer vlada palestinsko gibanje Hamas. 491 jih je bilo poškodovanih zaradi pravega streliva in nabojev, prevlečenih s slojem gume. 33 ljudi naj bi bilo v kritičnem stanju. Številni so iskali pomoč zaradi vdihavanja solzivca, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na petkovih protestih se je na različnih krajih v bližini žičnate ograje in zidu, ki ločuje Gazo in Izrael, po navedbah izraelske vojske zbralo približno 20.000 palestinskih protestnikov. "Izrael nam je vse odvzel, domovino, svobodo, našo prihodnost," je za Reuters dejal 27-letni protestnik Samer. "Imam dva otroka, fantka in deklico, in če bom umrl, bo zanju skrbel Bog."

Izraelska vojska je sporočila, da so preprečili številne poskuse preboja ograje na meji in da so se vojaki odzivali "z uporabo sredstev proti izgredom, pa tudi z orožjem v skladu s pravili delovanja". Palestinski protestniki so zažigali kupe pnevmatik, da bi z dimom izraelskim ostrostrelcem, razporejenim na meji, onemogočili streljanje.

Ubili fotografa

Med ubitimi je tudi 30-letni novinar in fotograf Jaser Murtadža, ki je delal za tiskovno agencijo Ain Media. Izraelske sile so ga ustrelile v trebuh na jugu Gaze, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo. Kot poroča Al Džazira, je imel Murtadža na sebi jasne oznake, da je novinar. Nosil je modri jopič z velikim napisom Press.

Kot je sporočil palestinski novinarski sindikat, je bilo v petek ranjenih še deset drugih novinarjev, kar so označili za "namerne zločine izraelske vojske."

Ubitih že 31 ljudi

Od prejšnjega petka so izraelske sile tako ubile najmanj 31 Palestincev, več kot 2.800 pa so jih ranile. Gre za enega najsmrtonosnejših tednov na tem območju od izraelskih napadov leta 2014. Tudi tokrat sicer ni poročil o žrtvah na izraelski strani.

Šlo je za nov protest v okviru šesttedenskih demonstracij, na katerih Palestinci v Gazi zahtevajo pravico do vrnitve palestinskih beguncev na svoje domove v današnjem Izraelu. 70 odstotkov od dveh milijonov prebivalcev v Gazi, ki meri le 365 kvadratnih kilometrov, je sicer beguncev iz leta 1948 in njihovih potomcev. Pred 70 leti je bilo ob ustanovitvi Izraela z domov pregnanih od 700.000 do 800.000 Palestincev, celotne vasi pa so bile uničene. Palestinski begunci se pri zahtevi do pravice do vrnitve sklicujejo tudi na resolucijo Generalne skupščine ZN-a iz leta 1948.

Gazo, ki jo zaradi izraelske zapore, ki traja od leta 2007, označujejo za največji odprti zapor na svetu, je pod izraelsko okupacijo od leta 1967. Leta 2005 je Izrael sicer od tam umaknil nekaj tisoč judovskih naseljencev, ki so živeli v nezakonitih naselbinah, in vojsko, a ohranja nadzor nad mejami Gaze, njenim zračnim prostorom in ozemeljskimi vodami.

B. V.