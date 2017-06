V Parizu aretiran moški, ki se je poskušal z vozilom zaleteti v ljudi pred mošejo

Moški je pobegnil, a so ga ujeli

30. junij 2017 ob 07:38,

zadnji poseg: 30. junij 2017 ob 07:44

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Policija je v Parizu aretirala moškega, ki se je z vozilom poskušal zaleteti v množico ljudi pred mošejo v predmestju Créteil. V incidentu ni bil nihče poškodovan.

Moškega naj bi pri poskusu ustavile prepreke, postavljene ravno za zaščito mošeje na jugovzhodu mesta. Policija je po poročanju BBC-ja sporočila, da se je moški z vozilom na štirikolesni pogon večkrat zabil v prepreke. Nato se je odpeljal, a se zaletel, pobegnil, vendar so ga kmalu zatem aretirali na njegovem domu.

Motiv za poskus napada ni znan, časnik Le Parisien pa je poročal, da je osumljenec dejal, da želi maščevati napade v Parizu, povezane z džihadisti, konkretno napada na koncertno dvorano Bataclan in na Elizejskih poljanah, ki se ju povezuje s t. i. Islamsko državo.

Policija je že izvedla preiskavo na njegovem domu, osumljenec pa naj bi podal več "zmedenih izjav" glede niza džihadističnih napadov v Franciji. 43-letnika bodo predali v psihiatrično obravnavo. Policiji naj bi bil že prej znan zaradi manjšega kaznivega dejanja. Med dejanjem v četrtek ni bil pod vplivom alkohola.

"Islamofobno dejanje"

Predstavniki muslimanske skupnosti v Parizu so incident označili za "kriminalni napad" in "islamofobno dejanje". Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal vodja Nacionalnega observatorija proti islamofobiji Abdallah Zekri, se zdi, da dejanje upravičuje njihovo zaskrbljenost po napadu pred mošejo v Finsbury Parku v Londonu. 19. junija je tam moški s kombijem zapeljal v skupino muslimanov, ki so po molitvah zapuščali mošejo.

V Franciji že od novembra 2015 veljajo izredne razmere, po Evropi pa je bilo v zadnjem letu izvedenih več napadov z vozili, številni v imenu IS-ja.

B. V.