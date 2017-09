V požaru v verski šoli v Maleziji najmanj 24 mrtvih

V zadnjih letih je bilo že več sto požarov

14. september 2017 ob 07:11

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, Reuters

Najmanj 24 učencev in učiteljev je umrlo v požaru v verski šoli v Kuala Lumpurju. Žrtve naj bi bile ujete v spalnici zaradi rešetk na oknih.

Požar je izbruhnil v četrtek zjutraj po krajevnem času, po podatkih policije ravno v spalnici. Med žrtvami je 22 učencev, fantov, starih med 13 in 17 let, in dva učitelja. Oblasti pravijo, da so gasilci na prizorišče prišli v nekaj minutah, ogenj pa je bil pogašen v eni uri, poroča BBC.

Kot poroča Reuters, oblasti sumijo, da je bil vzrok požara kratek stik v spalnici. Ta je imela le en vhod, zaradi česar so bile številne žrtve ujete. Vzrok smrti je najverjetneje zadušitev z dimom. Preživelih je 18 ljudi. Več učencev je bilo prepeljanih v bolnišnico, nekateri zaradi vdihavanja dima. Očividci pravijo, da so slišali otroke, ki so vpili na pomoč.

V islamskih verskih šolah - ki ne spadajo pod nadzor ministrstva za izobraževanje, temveč verskega oddelka - kjer otroci preučujejo in se na pamet učijo Koran, učenci pogosto živijo v prostorih šole.

Ena najhujših nesreč

Vodja oddelka za požare in reševanje Kirudin Drahman je dejal, da gre za eno največjih nesreč zaradi požara v državi v zadnjih 20 letih.

Premier Nadžib Razak je izrazil sožalje prizadetim, iz vlade pa sporočajo, da bi moral biti dogodek hitro preiskan, "da bi lahko preprečili prihodnje nesreče".

Malezijske oblasti so izrazile zaskrbljenost glede varnostnih ukrepov v nereguliranih zasebnih verskih šolah. Kot poročajo lokalni mediji, je bilo v teh šolah od leta 2015 več kot 200 požarov.

B. V.