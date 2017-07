ZDA sporočile, da so ubile vodjo IS-ja v Afganistanu Abuja Sajeda

IS je v Afganistanu dejaven že več let

15. julij 2017 ob 08:33

Washington, Kabul - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil v torek v napadu na sedež t. i. Islamske države v afganistanski pokrajini Kunar ubit njen vodja Abu Sajed.

V napadu so bili po trditvah ministrstva ubiti tudi drugi pripadniki IS-ja. Obrambni minister James Mattis je dejal, da uboj vodje skupino za nekaj časa zavre. Sajed je sicer tretji vodja IS-ja v Afganistanu, ki je bil ubit po juliju 2016, poroča Reuters.

Prejšnji vodja Abdul Hasib je bil ubit v skupni afganistansko-ameriški operaciji 27. aprila v vzhodni pokrajini Nangarhar. Hasibov predhodnik Hafiz Said Kan pa je bil ubit v napadu ameriškega brezpilotnega letala leta 2016.

Afganistanske sile, ki jih podpirajo ameriška letala in posebne enote, se na vzhodu Afganistana že več let bojujejo z borci, povezanimi z IS-jem.



Tamkajšnja podružnica IS-ja, znana tudi kot IS-Korasan - po nekdanjem imenu regije, ki vključuje današnji Afganistan - je dejavna od leta 2015, bojuje pa se tako proti talibanom kot afganistanskim in ameriškim silam.

Najvišji ameriški poveljnik v Afganistanu John Nicholson je obljubil, da bodo IS v Afganistanu premagali še letos.

B. V.