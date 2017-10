V Španiji shodi proti neodvisnosti Katalonije in za dialog

Množice pozivajo k umiritvi razmer in pogovorom

7. oktober 2017 ob 14:37

Madrid,Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

V španskem glavnem mestu Madridu se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki nasprotujejo neodvisnosti Katalonije. Medtem po državi potekajo tudi shodi, na katerih ljudje pozivajo k političnemu dialogu.

Shodi proti neodvisnosti, ki potekajo tudi v drugih španskih mestih, so odgovor na nedeljski katalonski referendum o neodvisnosti, ki ga je zaznamovalo predvsem nasilje španske policije.

Na shodih za dialog, med drugim tudi v Madridu in Barceloni, pa udeleženci nosijo znake z napisi "Španija je boljša od naših voditeljev" ter "Pogovarjajmo se". Kot poroča španski dnevnik El País, se je v Barceloni zbralo na tisoče ljudi, ki od španskega in katalonskega premierja, Mariana Rajoya in Carlesa Puigdemonta, zahtevajo, da s pogajanji rešita spor med katalonskimi zahtevami po neodvisnosti in španskim nasprotovanjem temu.

Udeleženci, oblečeni večinoma v belo, so voditeljema sporočili: "Pogovarjajta se ali odstopita." Na protestu, na katerega je prišla tudi barcelonska županja Ada Colau, po poročanju El Paísa ni bilo videti ne zastave zagovornikov katalonske neodvisnosti ne španske zastave.

Predsednik katalonske vlade Puigdemont je pozval k mednarodnemu posredovanju v sporu, španski premier Rajoy pa pogovore pogojuje s katalonsko opustitvijo teženj po neodvisnosti.

B. V.