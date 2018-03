V Zagrebu množični protest proti konvenciji o nasilju nad ženskami

Sporen se jim zdi del o teoriji spola

24. marec 2018 ob 14:18

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Z geslom "Stop Istanbulski, za suvereno Hrvaško" se je v Zagrebu več tisoč protestnikov zbralo proti ratifikaciji t. i. carigrajske konvencije, konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami.

Konvenciji nasprotujejo, ker menijo, da nalaga tudi uveljavitev teorije spola v hrvaški zakonodaji.

Shod je organizirala državljanska pobuda Hrvaška proti carigrajski konvenciji, ki so jo sprožili združenja, ki izhajajo iz vojne na Hrvaškem, in konservativne skupine, ki so tesno povezane s Katoliško cerkvijo. Menijo, da konvencija "grobo posega v temeljne tradicionalne, kulturne, identitetne in pravne vrednote hrvaške družbe".

Shod se je začel na Trgu žrtev fašizma, na katerem je tudi sedež vladajoče hrvaške stranke HDZ. Protestniki so med drugim zahtevali odstop premierja Andreja Plenkovića. Vlada je prejšnji četrtek poslala predlog ratifikacije v sabor, ki bo o konvenciji odločal predvidoma sredi aprila.

Protestniki so se potem odpravili proti osrednjemu zagrebškemu Trgu bana Josipa Jelačića. Videti je veliko hrvaških zastav in gesla, kot so "HDZ je izdaja", "Zagreb proti IK", "Jaz sem oče, ne starš 2" in "Stop nasilju nad Hrvaško". Vzklikali so tudi "izdaja, izdaja" in "prodane duše". Čeprav je bil napovedan miren shod, je bilo slišati tudi militantna gesla "v boj, v boj za narod svoj" in "pokliči, samo pokliči".

Spopad z aktivistkami

Protiprotestov ni bilo, a so nekateri državljani na balkonih in oknih ob cestah, po katerih je potekal shod, izobesili gesla v podporo ratifikaciji carigrajske konvencije. Zgodil se je tudi manjši incident, ker so nekateri protestniki poskusili odgnati manjšo skupino aktivistk ženskih združenj, ki so imele transparent z napisom "proti spolni ideologiji, za spolno enakopravnost".

Med protestniki je bilo videti nekaj saborskih poslancev skrajno desnih strank, kot sta Neodvisni za Hrvaško in Hrast, kot tudi evropsko poslanko iz Hrvaške konservativne stranke Ružo Tomašić. Shoda so se udeležili tudi znani obrazi s podobnih shodov proti splavu kot tudi iz časov veteranskih protestov proti levosredinski vladi.

Protestniki so na Trgu bana Jelačića odpeli hrvaško himno in znova nasprotovali Plenkoviću s klici "izdaja". Prvi govorniki so poudarili, da konvencija ne bo pomagala ženskam žrtvam nasilja, temveč bo uveljavila teorijo spola v hrvaško zakonodajo, šole, športna društva in verske skupnosti ter prisilila hrvaško družbo, naj sprejme teorijo spola kot "nujno resnico".

Na odru so govorile samo ženske, ki so med drugim pozvale vse saborske poslance, posebej tiste z demokrščanskimi stališči, naj ne podprejo ratifikacije. Med drugim so kritizirale tudi ministrico za znanost in izobraževanje Blaženko Divjak, ki podpira ratifikacijo konvencije.

Napad na levičarje

Dejali so, da nasprotujejo predvideni reformi učnega načrta, še posebej pa so napadli "levičarske" nevladne organizacije, češ da bodo po sprejetju carigrajske konvencije dobile veliko denarja, čeprav žensk ne ščitijo. Govorila je tudi nekdanja saborska poslanka HDZ-ja Gordana Turić, ki meni, da je cilj konvencije, da bodo katoličani manjšina na Hrvaškem. Med drugim je kritizirala prepoved ustaškega pozdrava "Za dom spremni". Na shodu je bilo sicer videti posameznike z zastavami ustaških enot iz druge svetovne vojne.

Organizatorji protesta so z odra sporočili, da se je zbralo več kot 70.000 ljudi, a policijske ocene kažejo, da je bilo približno 5.000 protestnikov. Udeleženci shoda na koncu niso šli do poslopij vlade in sabora, kjer so načrtovali skleniti protest, temveč so se razšli ob zvokih pesmi proustaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona. Napovedali so, da je naslednji korak referendumska pobuda proti konvenciji.

Hrvaška vlada je pred svojo odločitvijo o sprožitvi parlamentarnega postopka za ratifikacijo konvencije naročila raziskavo, ki je kazala, da 66 odstotkov anketirancev popolnoma in v glavnem podpira konvencijo, medtem ko 25 odstotkov vprašanih popolnoma in v glavnem konvenciji nasprotuje.

K. S.