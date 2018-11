Avtobus je popolnoma zoglenel. Foto: AP Dodaj v

V Zimbabveju na avtobusu eksplodirala jeklenka s plinom

Druga huda nesreča v zadnjem času

16. november 2018 ob 12:21

Harare - MMC RTV SLO, STA

Na nekem avtobusu v Zimbabveju se je zgodila huda nesreča, saj je med vožnjo eksplodirala jeklenka s plinom. Umrlo je najmanj 42 ljudi, več potnikov je ranjenih.

Jeklenko je na avtobus vzel eden izmed potnikov, zakaj je prišlo do eksplozije, pa policija še preiskuje. Posnetki nesrečnega avtobusa prikazujejo povsem zoglenele ostanke vozila.

Nesreča se je zgodila v četrtek na glavni cesti, ki povezuje Južno Afriko z mestom Bulawayo v Zimbabveju.

To je nova huda nesreča v Zimbabveju. Prejšnji teden je v trčenju dveh avtobusov na cesti med prestolnico Harare in mestom Rusape na vzhodu države umrlo 47 ljudi.

Prometne nesreče v Zimbabveju so sicer pogoste, saj so ceste zaradi slabega vzdrževanja polne lukenj in poškodb, pa tudi vozniška kultura je slaba. Predsednik Emmerson Mnangagwa je v odzivu napovedal, da bodo varnost na cestah Zimbabveja izboljšali.

A. P. J.