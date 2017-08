Venezuela: Lov na pobegle "teroriste"

Razmere se zdaj zdijo mirne

7. avgust 2017 ob 07:06

Caracas - MMC RTV SLO

Venezuelski predsednik Nicolás Maduro je dejal, da iščejo 10 oboroženih moških, ki so pobegnili po dogodku v vojaškem oporišču v mestu Valencia.

Na družbenih omrežjih se je razširil posnetek moških v uniformi, ki so se predstavili kot 41. brigada in dejali, da se upirajo "morilski tiraniji predsednika Nicolása Madura". Maduro je dogodek označil za napad na oporišče, ki da ga je izvedlo 20 ljudi. 10 jih je pobegnilo, dva sta bila ubita, eden ranjen, sedem pa aretiranih.

Maduro je vojski čestital za njen "takojšen odziv" in zatrtje napada, s čimer si je po njegovih besedah prislužila njegovo "občudovanje", poroča BBC. Dogodek je označil za "teroristični napad", ki da so ga izvedli "plačanci". Obljubil je, da bodo varnostne sile našle pobegle moške.

Vlada je sporočila, da je bil aretirani poročnik, ki je dezertiral, ostali pa so bili civilisti v uniformah. Maduro je dejal, da so uživali podporo nasprotnikov njegove vlade v ZDA in Kolumbiji. "To ni državni udar, pač pa civilna in vojaška akcija za ponovno vzpostavitev ustavnega reda," je na posnetku dejal vodja skupine, ki se je predstavil kot Juan Caguaripano.

Kljub dogodku se zdijo razmere v državi mirne. Vojaška vozila patruljirajo po Valencii, v iskanje je vključen najmanj en helikopter. V mestu je sicer bilo nekaj demonstracij v podporo oboroženim moškim, a so bili udeleženci razgnani s solzivcem, so dejale priče.

Incident po zasedanju nove skupščine

Do dogodka v Valencii je prišlo dan po prvem zasedanju ustavodajne skupščine, ki naj bi po Madurovih besedah prinesla mir v državo, po mnenju opozicije pa pomeni orodje, s katerim se bo Maduro držal na oblasti.

Od aprila potekajo v državi protesti proti vladi, v katerih je umrlo že več kot 100 ljudi. Venezuela, ki ima največje zaloge nafte na svetu, se sooča s hudim pomanjkanjem hrane in zdravil, inflacija pa je več kot 700-odstotna.

B. V.