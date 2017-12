Vrhovno sodišče potrdilo Trumpovo prepoved vstopa v ZDA za šest muslimanskih držav

Kritiki: Ne smemo pustiti, da to postane nova normalnost

5. december 2017 ob 07:37

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriško vrhovno sodišče je dalo zeleno luč izvršnemu ukazu predsednika Donalda Trumpa o prepovedi potovanj v ZDA za državljane šestih večinsko muslimanskih držav, Venezuele in Severne Koreje.

Vrhovno sodišče je v ponedeljek odpravilo blokado sodišč nižje stopnje in do preklica omogočilo popolno uresničevanje ukaza o prepovedi vstopa v ZDA državljanom Irana, Somalije, Jemna, Libije, Sirije, Čada, Severne Koreje in predstavnikom režima predsednika Venezuele Nicolasa Madura. Trump je izdal tri različice prepovedi, zadnjo septembra.

Trumpove ukaze je skušalo ustaviti več nižjih sodišč, saj so opozarjala, da je prepoved neustavna. Zvezno prizivno sodišče v San Franciscu je pred dnevi odločilo, da prepoved ne velja za tiste ljudi, ki imajo "dokazljive prave vezi" v ZDA, in to določilo na široko, da na primer vključuje tudi bratrance in sestrične ali stare starše državljanov ali imetnikov dovoljenja za delo in bivanje v ZDA.

Prejšnje prepovedi, ki so zadevale podoben seznam muslimanskih držav, so že potekle, čeprav bo vrhovno sodišče o njih šele odločalo. Odločalo bo tudi o tej novi septembrski prepovedi, vendar šele, ko bosta prizivni sodišči v Richmondu in San Franciscu sprejeli odločitev o zakonitosti Trumpove prepovedi. San Francisco je namreč uresničevanje Trumpovega ukaza omejil brez odločanja o zakonitosti ukaza, kar pride na vrsto v naslednjih dneh.

Bela hiša: To nas ne preseneča

"Odločitev vrhovnega sodišča, ki je pritrdilo začasnemu izvajanju prepovedi vstopa v ZDA, nas ne preseneča," je izjavil namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Hogan Gidley in dodal, da države s seznama predstavljajo povečano nevarnost terorizma. Poudaril je tudi, da je ukaz zakonit in bistven za zaščito domovine. Trump je sicer že med kampanjo obljubljal prepoved vstopa muslimanom v ZDA, podpis izvršnega ukaza pa utemeljil z besedami, da je ta poteza nujna za nacionalno varnost ZDA. Ob tem je spomnil na teroristične napade v Parizu, Lonodnu, Bruslju in Berlinu.

Liberalne organizacije, kot je Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU), so že pred časom vložile tožbe v imenu državljanov šestih muslimanskih držav, ki jim ameriške oblasti zaradi Trumpove odločitve zavračajo vse prošnje za pridobitev vizuma.

Kritiki: Nehumano in diskriminatorno

Pri ACLU-ju so spomnili tudi na nedavni incident, ko je Trump retvital videoposnetke skrajno desne britanske političarke, kar je med drugimi obsodila britanska premierka Theresa May. Odločitev vrhovnega sodišča so označili za "obžalovanja vredno", vendar poudarjajo, da za zdaj ne zadeva vsebine njihovih ugovorov proti Trumpovemu ukazu. Kritikam se je pridružila tudi organizacija Center za ustavne pravice, ki je izjavila: "Ne smemo dopustiti, da to postane nova normalnost. Kar koli že pravi sodišče, jasno je, da je prepoved vstopa za muslimane nehumana in diskriminatorna. Še naprej moramo zavračati politiko strahu, protimuslimanskega rasizma in bele nadvlade."

ACLU ohranja upanje, ki pa je po mnenju pravnih strokovnjakov v ZDA zaman. Le dve liberalni sodnici, Ruth Bader Ginsburg in Sonia Sotomayor, sta v ponedeljek nakazali, da Trumpovega ukaza ne bosta podprli v celoti. Drugi so bili tiho in konservativna večina vrhovnega sodišča zagotavlja, da bo na koncu slavil Trump. To se bo dokončno verjetno zgodilo šele junija prihodnje leto.

A. P. J.